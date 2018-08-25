2018-08-25T12:51:14+03:00
Происшествия

Во Владимирском централе с 13 августа голодают трое заключенных

25 августа УФСИН по Владимирской области подтвердило, что получило заявления заключенных об объявлении голодовки
Валерия Рудометова
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Уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила РомановаУполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила РомановаФото: УФСИН по Владимирской области
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12 дней назад трое заключенных Т-2 УФСИН России по Владимирской области объявили голодовку и требовали встречу с представителями Генпрокуратуры РФ. Эту информацию подтвердила уполномоченный по правам человека во Владимирской области Людмила Романова.

24 августа она посетила Тюрьму-2 (Владимирский централ) и в ходе встречи пообщалась с тремя заключенными, которые уже несколько дней отказываются от еды. Проведение бесед было организовано в конфиденциальной обстановке. Осужденные жаловались на несогласие с действиями сотрудников УФСИН, но так и не назвали конкретных нарушений их прав.

- Все их обращения были подробно рассмотрены. В ходе подведения итогов визита с руководством УФСИН обсуждались вопросы соблюдения прав и законных интересов осужденных, - сообщила пресс-служба УФСИН по Владимирской области.

Мы писали ранее, что 22 августа 2018 года в СМИ сообщали о том, что в двух тюрьмах - ИК-2 и Т-2 объявлена голодовка. Но в ведомстве отметили, что оба исправительных учреждения работают в штатном режиме, заключенные питаются по распорядку дня. И на тот момент заявлений об объявлении голодовки от осужденных в адрес администрации не поступало.

Но вечером в тот же день Владимирский централ посетил работник региональной прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях. Во время его обхода осужденные сами заявили об объявлении голодовки, не сообщив на то причин. Тем не менее, их заявления зарегистрировали. А 25 августа УФСИН подтвердило факт голодовки заключенных Владимирского централа.

- Осужденные в двух тюрьмах не голодали. Отказались от еды только несколько заключенных во Владимирском централе, их, примерно, около пяти. Официально об этом заявили только трое, - сказал «Комсомолке» участник движения «За права человека», правозащитник Валерий Горбунов. – Мы вызывали в тюрьму адвокатов и родственников осужденных. Потом, когда близкие пообщались с заключенными, они сообщили, что их родственник ест по расписанию. Пищу троим, объявившим голодовку, также приносят, но они ее не трогают. Возможно, они и кушают потихоньку, пока никто не видит. Но точно утверждать не могу, камеры видеонаблюдения может посмотреть лишь администрация тюрьмы. Я спрашивал: «Давайте снимем камеры и посмотрим, вдруг едят?» Но видео мне так и не дали.

Внутренний двор Владимирского централа Фото: УФСИН по Владимирской области

Внутренний двор Владимирского централаФото: УФСИН по Владимирской области

В настоящее время обстановка в учреждении контролируемая. Проводятся ежедневные медицинские осмотры осужденных, объявивших голодовку.Продукты, которые они получали в магазине при учреждении и в посылках, у них из камер не изымались.

Отметим, что в Тюрьме-2 отбывают наказание граждане, совершившие особо тяжкие преступления (убийства, разбойные нападения и т.д.). В их числе - лидеры преступных группировок, а также осужденные, которых по решению суда перевели из других колоний за злостные нарушения установленного порядка отбывания наказания.

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