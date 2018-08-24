Во Владимире обустроят три сквера и часть исторического центра

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-23T17:11:04+03:00

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Завтра, в День города, во Владимире должны торжественно открыть сразу несколько общественных пространств, которые жители выбрали для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Среди них Соловьиный пруд, пруд на улице Комиссарова, сквер перед ДК микрорайона Энергетик и Никитский сквер.

Однако программа не закончена. И 21 августа депутаты владимирского горсовета на комитете по жизнеобеспечению выбирали новые объекты для благоустройства. Новую жизнь в итоге решили дать тем скверам и улицам, которые в начале 2018 года участвовали в голосовании, но не попали в первую четверку.

- Тогда места с шестого по восьмое заняли следующие территории: часть исторического ядра Владимира в пределах улиц Девическая и 2-я Никольская, сквер на улице Чайковского и сквер на улице Гвардейской в микрорайоне Юрьевец, - рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - Решено в 2019 году сделать их.

Но так как в мэрии решили делать сразу по четыре объекта в год, то встал вопрос, а какое место еще «отреставрировать». После дебатов сошлись на том, что после строительства ледового дворца «Владимир» логично продолжить развитие спортивной составляющей в этом районе.

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- Тем более, что рядом с ледовым дворцом располагается школа №32, на территории которой есть спортивный сквер, - рассказал Александр Карпилович. - Именно его и сделали четвертым объектом благоустройства.

На комитете пока решили выделить 1,2 миллиона рублей на создание проектов благоустройства территорий. 30 августа на Горсовете это решение должны поддержать большинство депутатов, после чего проекты начнут разрабатывать. Сами же работы начнутся в 2019 году.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В 2018 году среди лидеров голосования за проекты, которые нужно благоустроить, оказался парк «Добросельский». В администрации города в итоге решили, что в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» восстановить парк не удастся. Парк решили восстанавливать за счет бюджета, но сначала надо было сделать проект, чтобы оценить размер финансовых вливаний. Проект должен быть готов к ноябрю. После этого уже будет решаться будущее парка.