Назад, в СССР, в «Дружбу»!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-23T17:03:37+03:00

Во владимирском парке будут отмечать юбилей в лучших советских традициях

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В воскресенье, 26 августа, парк «Дружба» отмечает 50-летие. В честь праздника всех гостей решили отправить на 50 лет назад, в СССР, в разгар советского застоя.

Советские реалии начнутся сразу на входе: в 11.30 гостей будут встречать пионеры, первые 100 посетителей получат на шею красный галстук. Дальше начнется атмосфера настоящего пионерлагеря - линейка, зарядка, советские игры с вожатыми для детей и шашки-шахматы для взрослых - хоть сцену из «Покровских ворот» снимай.

Элементы советской торговли добавят атмосферы, причем разных эпох. Из «времен застоя» поставят классическую желтую бочку с квасом, автоматы с газированной водой, тележку с мороженым. О перестройке напомнит улица мастеров «Наш Арбат», где художники выставят свои картины и нарисуют шаржи на всех желающих.

Вспомнить все поможет фотовыставка «Назад в прошлое», советские плакаты и ретро-фотозоны.

Сцену украсит транспарант «С праздником, товарищи!», на ней в полдень начнется праздничный концерт. Выступят юные спортсмены с гимнастическими этюдами, будут песни и танцы, а под конец - показ мод... 1970-80-х годов в стиле «Брюки превращаются...». В 17.00 концерт закончится фейерверком.

Ну и какой СССР без бардов-шестидесятников? Концертная программа «Поющие гитары» пройдет около тира.

На катке в 17 часов будет устроена пенная вечеринка и танцевальная программа «Ретро-шлягер».

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В дубовой роще парка 26 августа будет проходить благотворительная акция «Собака-обнимака». Можно будет погладить песика и сделать с ними фото, все собранные деньги пойдут в помощь бездомных животным.