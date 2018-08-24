Во Владимирскую область принесли бешенство лисы и лось

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-23T16:56:49+03:00

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В начале августа в поселок Великодворский Гусь-Хрустального района забежала бешеная лиса. Теперь эту территорию включили в список неблагополучных и объявили карантин. В карантийной зоне, помимо этого поселка, сейчас находятся 5 населенных пунктов области: в Александровском районе — г. Карабаново и д. Ивановское, в Кольчугинском районе — д. Старая, в Муромском — д. Савково и в Юрьев-Польском — с. Федоскино.

В этом году во Владимирской области зарегистрированы 24 случая заболевания животных. Из них 11 лис и один лось. Домашние животные тоже подхватили бешенство: заболели 5 собак и 5 кошек, остальные 2 пришлись на мелкий рогатый скот.

- В большинстве случаев бешенство у домашних животных возникает в результате контакта с дикими. Ситуацию по бешенству в регионе можно считать неблагополучной. Поэтому питомцам обязательно нужно сделать прививки, чтобы не подхватили болезнь. А людям же при любом контакте с животными, будь то простая царапина, следует сообщить в ветеринарную службу и больницу. Тогда им назначат профилактический курс вакцины. Животное, которое укусило, потом находят и изолируют на 10 дней. Если оно погибает, значит было бешеным. В это время у укушенного человека уже идет курс лечения, и его продолжают еще полгода. Но если животное все-таки не погибло за 10 дней, то вакцинация человека прекращается, значит, он не болен, - рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Наталья Мартынова.

Несколько дней назад в паблик «Подслушано во Владимире» житель города писал, что в Колокше они подкармливали лисенка, тот вел себя спокойно, не боялся подходить к людям. А тут несколько дней не прибегает. Горожанин заволновался и, скорее всего, не подумал о том, что милый лис мог принести с собой бешенство.

- Нельзя на 100% сказать, что лис был болен бешенством. Домашних животных проще отследить по подозрительному поведению, а вот дикие лисы могут вести себя как агрессивно, так и смело идти к людям, - говорила Наталья Мартынова. - За 7 месяцев 2018 года к нам обратилось 2264 человека по поводу нападения животных, из них 61 — с укусами диких. Это на 25 % больше, чем в прошлом году.

По мнению специалиста Роспотребнадзора, это связано с тем, что люди проводят много времени на даче и выезжают в лес. Хорошо, что после укусов большинство обращается в больницы.