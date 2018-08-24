2018-08-23T16:45:40+03:00
Общество

Мэрия Владимира нашла деньги на ливневки

Наконец есть проект ремонта водостоков в центре города
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте
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Каждое лето владимирцы в любой дождь недобрым словом поминают систему ливневой канализации. В этом году особенно досталось ливневке на Лыбедской магистрали. 8 и 10 июля там автолюбителям из-за потопа пришлось забираться на крыши машин. Тогда же власти пообещали к осени проект реконструкции ливневки, и вот у города действительно нашлись на это деньги.

Всего на ремонт потратят 16 миллионов рублей. Большая часть денег пойдет на расширение диаметра труб ливневки на Лыбедской магистрали. Она проходит на улице Гороховой. О проблемах в этой части города в эфире радио "КП-Владимир" (104,3 FM) рассказал официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович.

- Мы все прекрасно знаем ландшафт в центре города, улица Гороховая достаточно круто уходит вниз от Лыбедской магистрали, - пояснил Александр Карпилович. - Там во время ливней затопляло территорию. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы навести там порядок.

На ремонт ливневки на Лыбедской магистрали уйдет 11 миллионов рублей. Эти деньги инвестирует МУП "Владимирводоканал". Еще 5 миллионов рублей на реконструкцию других частей ливневки выделит городской бюджет. На них отремонтируют:

- водоотвод от дома № 14 по улице Воровского;

- водоотводной лоток в районе школы № 14 на улице Герцена;

- коллектор у дома № 13 на проспетке Строителей.

Тем временем, в последнее время по городу распространяются слухи о массовом увольнении сотрудников "Владимирводоканала". Говорят, что люди не хотят стоя по пояс в холодной воде чистить канализации после каждого крупного дождя. Официальный представитель мэрии Александр Карпилович заявил, что большая часть сотрудников предприятия никуда уходить не собирается.

- Работа сама по себе не самая простая, - рассказывает Александр Карпилович. - Иногда она требует самопожертвования. Представьте себе непогоду, дождь и слякоть. Кто-то не выдерживает такого ритма. Но я знаю многих представителей этой уважаемой профессии. Они душой прикипели к родному предприятию и никуда уходить не собираются.

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