2018-08-23T16:40:51+03:00
Общество

Не расстанусь я с футболом

Символам ЧМ-2018 - воротам и клумбам-мячам - велели стоят до зимы
Валерия Рудометова
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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К мундиалю Владимир, как культурная столица чемпионата, был украшен основательно: на въездах-выездах поставили конструкции и клумбы в виде футбольных мячей, по Владимиру расставили картонных Забивак для фотосессий, даже возвели декоративные футбольные ворота около областного суда. Во время игр с ними охотно фотографировались, но мундиаль прошел, а украшения стоят. Неужели о них забыли?

В администрации Владимира нам пояснили, что конструкции оставили на радость владимирцам, как воспоминание о грандиозном для всей страны.

- Чемпионат мира прошел, а футбол, как говорится, навсегда останется с нами, - сказал официальный представить мэрии Александр Карпилович. - Мы решили оставить все арт-конструкции, сделанные к мундиалю, чтобы владимирцы могли, увидев их, снова вспомнить ту невероятную атмосферу, которая царила в нашем городе и во всей стране в целом благродаря Чемпионату мира и футболу. Поэтому демонтировать украшения мы не будет до момента подготовки к зимнему сезону.

То есть до первого снега.

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