Бизнес на чашке кофе окупился за 4 месяца

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T17:07:38+03:00

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Владимир Семин стал известен во владимирских соцсетях в феврале, когда создал свой блог и поставил перед собой цель — открыть кофейню за 2 недели. Студент прописывал каждый шаг от дизайна до работы с поставщиками. Хотя, многие сомневались в реальности плана, тогда еще 19-летнему Владимиру Семину все удалось с помощью друзей, которые одолжили деньги на реализацию идеи.

Кофейня специализировалась на «кофе с собой». Вложения минимальные: Владимир Семин вместе с друзьями сделали барную стойку, придумали логотип кофейни и арендовали кофемашину - на покупку тогда денег не хватило. Зато арендовали выгодное место — у остановки «Спасская», где много иностранных туристов. Постепенно появлялись постоянные клиенты. С 1 марта, со дня открытия заведения, Владимир заработал на кофе около 200 тысяч рублей, а занимал у друзей 119, то есть кофейня окупилась и даже дала прибыль. Но через пять месяцев хозяин помещения отказал в аренде.

Владимир уже вошел во вкус и сворачиваться не стал - наоборот, придумал следующий бизнес-проект, посолиднее. На него пошла вся прибыль от первого кафе, пришлось дозанять у друзей. Цель он поставил такую же — открыть заведение за 2 недели, только помимо ароматного кофе здесь должны быть свежевыжатые соки и чизкейки. Новое кафе обошлось Владимиру в чуть больше полмиллиона рублей. Связываться с арендой больше не стал - выкупил помещение.

- Пока тут тоже стоит арендованная кофемашина, даже дороже, чем в прошлой кофейне, - сказал студент. - Что хорошо, заказ можно сделать не только у кассы, но и через уличное окошечко. Это для тех, кто торопится. На самом деле, страхи до сих пор есть: одни уходят, появляются другие. Все зависит от того, двигаешься ты или нет. Конечно, если не развиваться, то и страхов никаких не будет. Лучше переживать, но не стоять на месте. Думаю, что это заведение окупится быстро. Планируем с осени открываться с 8 утра, чтобы перехватить утренний поток клиентов, и до 22.00.

Сейчас Владимир задумывается о другом серьезном проекте, в который потребуется вложить от 2 до 4 миллионов.