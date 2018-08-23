Владимирские стоматологи заплатят пациентке за плохие зубы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T16:57:54+03:00

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Лечить зубы, как известно, дорого. Жительница Владимира решила попробовать сэкономить и записалась по полису в стоматологическую поликлинику №3 Владимира. Что-то, конечно, заплатить пришлось, но зубопротезирование за 6 тысяч рублей - это, согласитесь, недорого.

Однако после лечения владимирке стало только хуже. Женщину мучали не только постоянные боли, но и появившиеся дефекты внешности. Расстроенная женщина обратилась к своему врачу, а затем – к хирургу в той же поликлиники - безрезультатно. Пришлось идти в платную клинику - там за десять тысяч рублей наконец помогли.

Эти деньги она попыталась получить от стоматологической поликлиники №3. Там платить отказались: мол, врач сделал все правильно, женщина сама плохо выполняла назначения. Пришлось идти в суд, который назначил экспертизу и сделал вывод: виновата поликлиника. Теперь медикам предстоит вернуть пациентке деньги за некачественное лечение, убытки, неустойку, а также штраф за пользование чужими деньгами, в общей сложности более тринадцати тысяч рублей. И моральный ущерб - 25 тысяч рублей.

Кстати, это не первый случай, когда владимирские пациенты судятся с местными стоматологами. В марте мужчина, у которого в городской стоматологической поликлинике №2 просмотрели кариес, выиграл суд, получив символическую компенсацию – три тысячи рублей. Правда, помимо этого поликлинике пришлось выплатить и штраф. А в декабре прошлого года претензии у владимирцев были к областной стоматологической поликлинике. После жалобы пациента ее оштрафовали на двести тысяч рублей за многочисленные нарушения.