Во Владимире живут люди 97 национальностей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T16:54:19+03:00

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26 августа Владимир отметит 1028-летие. К этой дате Владимирстат нарисовал портрет современного города. Оказалось, что Владимир молодеет, мужчин, как обычно, не хватает, а население растет за счет приезжих из области.

Вопреки расхожему мнению, Владимир вовсе не самый маленький областной город Центральной России. В нем сейчас живет 357 тысяч человек. Меньше людей в Тамбове, Орле, Костроме и Калуге. По численности населения Владимир занамает 12-ое место в ЦФО.

Владимирстат сообщает, что за последние семь лет владимирцев стало больше на 7 тысяч человек. В прошлом году - на 856 человек. При этом, город растет в основном за счет приезжих из области. Только в прошлом году во Владимир перебрались 1,7 тысяч человек из региона. На их фоне совершенно теряются мигранты из стран бывшего СССР. Из в 2017 году приехало всего 100 человек. О нелегальной миграции Владимирстат не сообщает.

Средний возраст горожанина вообще - 40 лет, мужчин - 37 лет, женщин - 43 года. Женщины в среднем живут дольше, так что, Владимир, как и любой другой город Центральной России - настоящий рай для женихов любого возраста: на 1000 мужчин здесь приходится 1200 женщин.

Каждый третий владимирец занимается спортом. В секциях и клубах города состоит 166 тысяч человек. Насколько активно владимирцы пользуются абониментами в спортзал, проверить невозможно. Просто поверим статистике, она все знает.

По данным переписи 2010 года, 96% владимирцев назвали себя русскими, еще 1% с гордостью заявили, что они украинцы. Всего же в городе живут люди 97 национальностей.

В 2017 году во Владимире родилось 3677 детей, так что на 100 жителей приходится 1 малыш.