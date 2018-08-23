Кто не пускает пожарные машины во владимирские дворы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T17:07:38+03:00

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Проблема проезда пожарных машин во дворы во Владимире в последние годы стала настолько серьезной, что городская администрация предложила управляющим компаниям (пока добровольно) выделить в каждом дворе специальное место для парковки автомобилей экстренных служб.

Чтобы оценить масштабы проблемы и возможность ее решить, спасатели владимирской пожарной части №3 проехались по дворам Доброго на автоцистерне и автолестнице (два «Камаза»).

В первом же дворе на улице Комиссарова автоцистерна с большим трудом и очень медленно проезжает немного вглубь двора. Автолестница же застревает еще на самом въезде, дальше просто не проехать из-за припаркованных машин. Во втором дворе ситуация повторяется, «Камаз» с водой со скрипом проезжает, а вот автолестница снова застревает. Только с третьей попытки рядом с одним домом удается оставить «Камаз» с лестницей. Но просто встать мало, нужно выпустить опоры в стороны. Без них машина просто упадет на бок. Сделать это просто невозможно — повсюду стоят легковушки жителей.

Эксперимент с боевым развертыванием признается неудачным — ни по одному проверенному двору проехать не удалось. Как оказалось, выехать со двора тоже трудно, приходится сдавать задним ходом и стараться не задеть стоящие автомобили. Кто-то должен стоять сбоку и подавать сигналы для маневра. На это уходит время. А в этот момент может вспыхнуть огонь где-то еще, при пожаре дорога каждая секунда. Так же долго грузовик будет выезжать и на заправку водой, когда она закончится.

Как рассказал заместитель начальника первого отряда федеральной противопожарной службы по Владимирской области Сергей Анисимов, такая проблема встречается по всему городу.

- Если до подъездов в начале дома добраться можно, то в глубине уже нет. Приходится наращивать магистральные рукава, бежать туда без машины. А это требует больше времени. Когда не может доехать автолестница, а нужно на верхние этажи, берем штурмовые и трехколенные лестницы. Все это тоже увеличивает время боевого развертывания, - рассказывает Сергей Анисимов.

Так что, похоже, без специально выделенных площадок для спасательных магин не обойтись. Какими они будут - зависит от района. У каждой пожарной части своя техника и свои характеристики. Всю эту информацию пожарные направляют в администрацию города, ТСЖ.

- Мы даем рекомендации для устройства специальный площадок для пожарных машин, указываем их критерии. Грузовик должен не просто спокойно проехать, но и работать на месте, - рассказывает Сергей Анисимов.

Сейчас даны все рекомендации для устройства этих площадок, уже есть проекты. Так что скоро во дворах станет меньше места для автомобилей жителей, но зато нормальные условия для проезда экстренных служб.