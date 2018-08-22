Лифты для инвалидов на переходах через Пекинку оказались недоступны для колясочников

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-22T12:21:38+03:00

А к самим переходам приходится прыгать через канавы и идти по грязи

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Представители владимирского ОНФ решили проверить, как сделали пешеходные надземные переходы над трассой М-7 в Петушинском районе, которую ремонтировали в прошлом году.

В частности, проверили два новых разборных перехода около деревень Аннино и Нагорное. К переходам сразу после их возведения уже были претензии у местных жителей. В рейде по проверке этих сооружений вместе с активистами ОНФ принял участие глава администрации Петушинского района.

Местные жители переходом недовольны

Первой проблемой стал путь от остановки до перехода. Так как переход поставлен в некотором отдалении, идти к нему надо вдоль проезжей части. Ограждения или пешеходной дорожки там нет, пешеходы идут по обочине, от потока машин их ничего не отделяет.

- Пешеходам идти приходится не по тротуару, а по грунтовой обочине, – отметила член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Палаткина.

Во что превратится после осенних дождей грунтовая дорожка - понятно каждому, кто был хоть раз в деревне.

В Нагорном сельском поселении путь к переходу преграждает глубокая канава на обочине. Народ уже соорудил самодельный мостик из досок, чтобы хоть как-то переходить ее.

Проверили чиновники и активисты ОНФ и лифты для инвадидов, которыми в обязательном порядке теперь снабжаются все переходы. Как ими пользоваться, члены ОНФ понять так и не смогли. Двери лифтовых шахт оказались закрыты, никакие кнопки вызова при этом не работали.

- Назвать сооруженные за немалые федеральные деньги лифты кроме как бутафорией никак нельзя. Еще больше возмущает то, что, даже если бы лифты оказались в рабочем состоянии, воспользоваться ими инвалиды-колясочники все равно на смогут: лифтовые шахты установлены на высоких бетонных платформах, на которые на коляске не подняться, и тем более подъехать к ним по глубокому песку инвалиду невозможно, – заметила Наталья Палаткина.

К лифту просто так не подъедешь

После рейда активисты ОНФ направили обращение в прокуратуру области с просьбой провести проверку соответствия режима эксплуатации и содержания указанных дорожных сооружений требованиям законодательства.