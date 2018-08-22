В воротах владимирского «Торпедо» будет стоять школьник

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-21T17:27:52+03:00

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Владимирское «Торпедо» заявило третьего вратаря. Казалось бы, рядовая новость, если бы не одно «но». Виталию Потепалову, попавшему в заявку, всего 14 лет. Парень постигал азы футбола во владимирской спортивной школе олимпийского резерва с самого детства и вот дорос до основной команды.

Фото: Александр Меркулов

«Заболел» футболом в детсаду

Мама молодого вратаря Светлана рассказала, что еще в четыре года сын начал собирать фото известных футболистов, изучать страны, где они играют. Потом отец стал брать Виталия на матчи «Торпедо», а с пяти лет мальчик стал приходить на тренировки. Сначала просто смотрел, а потом набрался смелости и подошел к тренеру.

- Дядя, я всех футболистов знаю. Возьмите меня в команду, - попросил Виталий Потепалов Игоря Варламова. Тренер улыбнулся просьбе, но в команду взял, несмотря на то, что вообще принимают с 7 лет.

Но пятилетний Виталий в воротах стоять не хотел. Все дети любят забивать голы, вот и Виталий захотел стать нападающим.

- Пару месяцев тренировался как нападающий, но не очень получалось. Техника работы с мячом была плохой. И я стал вратарем. Понравилось, так и остался играть в воротах, - рассказал новичок «Торпедо».

Парень, говорит его мама, одержим футболом. Вместе с родителями он ездит на матчи, побывал на финале Кубка конфедераций 2017 года, матче за третье место чемпионата мира по футболу 2018 года, даже был на матче испанской «Барселоны». И это увлечение никак не влияет на учебу, Виталий закончил восьмой класс школы с тремя четверками: по физике, алгебре и английскому языку. Остальные пятерки.

Фото: Александр Меркулов

Выйдет на поле — побьет рекорд

Во взрослую команду игрока пригласили в начале августа.

- В футболе случается всякое. Травмы, дисквалификации. В команде должно быть три вратаря, а у нас было два. На тренерском совете мы решили взять своего, владимирского, из школы, - рассказывает тренер вратарей Евгений Глебов.

По его словам, парень привлек своим отношением к делу:

- Виталий очень ответственный, обязательный. Тренировки никогда не пропускает, если сказал, что придет, значит придет. На него можно рассчитывать.

Евгений Глебов отметил, что Виталий Потепалов может сыграть уже в этом сезоне, несмотря на юный возраст. Все зависит и от него самого, и от обстоятельств. Если парень выйдет на поле, то он станет самым молодым вратарем современного российского футбола. И побьет рекорд родственника своего одноклубника, вратаря Филиппа Харина. Его дядя, известный советский вратарь Дмитрий Харин дебютировал, когда ему было 16 лет.

Виталий Потепалов

Выиграть чемпионат... Англии!

Виталий уже провел первую тренировку со взрослым составом «Торпедо».

- Было интересно. Познакомился с командой. Вратари Артем Ковешников и Филипп Харин пожелали удачи, - делится впечатлениями юный голкипер. - По сравнению с юношеской здесь все быстрее, насыщеннее. Но когда были удары по воротам, показалось, что бьют мне вполсилы, жалеют наверное.

Юный вратарь освоился в команде быстро, и игроков, несмотря на разницу в возрасте, называет на «ты». Прозвища он еще не получил, а партнеры называли его «Виталя». Теперь парень с нетерпением ждет нового занятия.

Любимая команда Виталия — английский «Манчестер Юнайтед». Примером игры для 14-летнего вратаря стал голкипер «Манчестера» Давид Де Хеа и страж ворот московского ЦСКА Игорь Акинфеев. Вратарь «Торпедо» хочет достичь тех же высот: стать чемпионом английской премьер-лиги и попасть в сборную страны.

Фото: Александр Меркулов

КСТАТИ

Виталий Потепалов не единственный столь юный футболист в составе «Торпедо». В команде тренируется 16-летний Павел Бычков и 17-летний Денис Перфилов. Тренерский штаб решил привлекать молодых футболистов, в компании взрослых партнеров лучше повышать мастерство, и для клуба хорошо — подрастает смена.