Школа в юго-западном районе набирает детей и ждет получения лицензии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-21T17:23:24+03:00

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Две самых главных стройки Владимира - на финишной прямой. Успеют ли открыть Ледовый дворец к Дню города, а школу на юго-западе - к 1 сентября?

Дети, в школу собирайтесь

Открытия четырехэтажной школы № 49, где будут учиться 1200 ребят, жители микрорайона 8-ЮЗ ждали два с лишним года. На ее строительство ушло почти шестьсот миллионов рублей, большую часть которых выделили из федерального бюджета.

На сегодняшний день основные строительные работы закончены, правда, не все прошло гладко. Подрядчику еще предстоит до начала учебного года устранить недоделки, которые обнаружили при приеме здания. Если недоделки найдут позднее, их тоже устранят строители за свой счет – гарантия на здание составляет пять лет.

- Сейчас завершаются работы по благоустройству территории, убирают остатки мусора. Школьный стадион уже полностью закатан в резиновое покрытие, осталось покрыть «резинкой» три детские площадки, посеять траву, посадить деревья и кустарники. Надеемся, что 1 сентября школа откроется, - заявил заместитель главы администрации города Сергей Сысуев.

Недавняя проблема - в ливень со склонов на школьный двор смывало песок и грунт - решена, установлено сдерживающее покрытие. Внутри тоже все в порядке, стоит пост охраны, завозят мебель. Двери в кабинеты деревянные, на пол уложена плитка с изображением волн. Стены сделали стандартного цвета — светло-бежевого.

Теперь предстоит дождаться результатов исследований воздуха, воды и освещенности в классах, на которые в середине июля депутаты горсовета выделили дополнительный миллион, и получения лицензии на право ведения образовательной деятельности. По словам Сергея Сысуева, весь необходимый для этого пакет документов подготовлен и сдан.

Школа активно набирает детей - места есть в 5, 6, 7, 8 и 10 классах.

Ледовый дворец заработает в сентябре

«Спортивно-тренировочный центр хоккея с шайбой и фигурного катания», кроме ледовой арены, имеет тренажерный и выставочный залы, хореографический класс. Планируется, что в день Ледовый дворец с учетом зрителей сможет принимать почти полторы тысячи человек. Торжественное открытие запланировано на день города, но первые посетители туда смогут прийти только осенью, когда спортивный центр введут в эксплуатацию.

- Срок завершения работ по контракту –сентябрь этого года. Сейчас готовность составляет 98%. Доделывают частично фасад с торца здания, идет уборка здания и расстановка мебели. Документы, оформлены, штат частично набран, аппаратура стоит, лед залит, - рассказал Сергей Сысуев.

Во сколько городу обойдется содержание Ледового дворца – пока неизвестно. На на его строительство из городского бюджета ушло более шестидесяти миллионов рублей.