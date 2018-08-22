В День города Владимира будет два фейерверка

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-21T17:19:09+03:00

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В этом году у Дня города будет сразу две главные площадки - Театральная и Соборная площади. Из-за этого около драмтеатра не будут устанавливать традиционный детский городок.

- Но это не значит, что событий станет меньше. Уже сейчас ведутся активные переговоры с московским цирком о том, чтобы они провели там свое шоу, - рассказала Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма.

Из-за двух площадок «раздвоится» и фейерверк. Первый состоится после 19.00, когда пройдет презентация светомузыкального фонтана. Ради нее даже перенесли выступление француженки Кристель Лури — с 11.30 на вечер.

Впрочем, после дня города фонтан на время перестанет работать. Его должны еще раз проверить, принять работы окончательно, после чего поставить на баланс. После этого планируется, что днем он будет работать в детском режиме (струи будут бить не выше 50 сантиметров), а по вечерам вытворять что-то музыкально-танцевальное.

Второй фейерверк пройдет традиционно, в 22.00 на Соборной площади.

КСТАТИ

В рамках празднования дня города по традиции перекроют центр Владимира от Студеной горы и до площади Фрунзе. Центр закроют в 9.00 и откроют лишь в 23.00. В мэрии сейчас договариваются с пассажироперевозчиками о том, чтобы общественный транспорт 25 августа работал до «последнего горожанина». Скорее всего, удастся продлить некоторые маршруты до полуночи.