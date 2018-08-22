За музейный альбом владимирской живописи просят 8 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-21T17:09:04+03:00

Изменить размер текста: A A

У каждого уважающего себя музея есть собственный альбом на мелованной бумаге. Крупные галереи выпускают такие книги чуть ли не каждый год. Весной 2018-го такой альбом выпуситил и Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Называется "100 лет владимирской живописи". Недавно книга заняла третье место в конкурсе "Туристический сувенир" в номинации "Сувенир музея VIP-категории”. Ну а мы решили узнать, почем удовольствие.

Если полгода назад книгу нельзя было найти в продаже в принципе, то сейчас проблем нет. Например, интернет-магазин "Лабиринт" продаст вам ее за 8500 рублей. Дорого? В кассе в "Палатах" альбом вам предложат за 4,5 тысячи рублей.

Что же, цена немалая. Да, это большая книга на мелованной бумаге, ее издание готовилось два года, а большая часть представленных работ вообще никогда не выставлась. Да, это мечта любого, кто интересуется историей и культурой Владимира. Но большие альбомы Эрмитажа или Третьяковки стоят в интернет-магазинах по 2-3 тысячи рублей. "Энциклопедия открыток Владимирской области до 1918 года" знаменитого краеведа Машковцова (формат чуть меньше, почти столько же страниц, выпущена в прошлом году во Владимире) в интернет-магазинах стоит 2,8 тысячи.

Будем справедливы: в аннотации "Владимирской живописи" прямо сказано, что альбом адресован не студентам-художникам, а коллекционерам. За редкую книжку они дадут любую цену. Ведь большой альбом уникальной владимирской школы никогда не выходил в свет. Только получается, что сами владимирцы с их небольшими зарплатами увидят главную музейную книгу лишь на картинках.