«Бетон СМ»: за качество отвечаем

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-21T10:31:00+03:00

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Сегодня бетонный завод – это не просто предприятие по изготовлению строительных растворов, это высокотехнологичное производство, выпускающее бетон и всю необходимую для его укладки продукцию.

Строительная компания «Бетон СМ» за семь лет на рынке зарекомендовала себя как надежный поставщик качественного бетона. Сегодня это бетонный завод полного цикла с собственным непрерывным производством, продажей и доставкой готового бетона не только по Владимирской области, но и в соседние регионы. Ежедневно «Бетон СМ» создает репутацию такой компании, с которой людям приятно иметь дело. Честную и гарантированную работу успешного предприятия по достоинству оценили сотни клиентов, многие из которых возвращаются в «Бетон СМ» с новыми заказами и рекомендуют компанию своим коллегам, зная, что здесь никогда не будет проблем ни с качеством, ни с количеством бетона. А когда-то все начиналось буквально с чистого поля.

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- Всю площадку мы возвели за четыре месяца, работали и днем, и ночью. У меня нет строительного образования, но я с самого начала вникал во все, ведь если работаешь, делать надо качественно. Намного приятнее делать все так, чтобы когда ты шел с ребенком по городу, тебя благодарили за работу, - уверен генеральный директор компании «Бетон СМ» Янис Калайчев.

День сегодняшний

Сегодня среди партнеров предприятия – строительное объединение «Эврика», «СК Строй Ресурс», «Алдега» и многие другие застройщики. «Бетон СМ» успешно сотрудничает с компанией GOOD WOOD – одним из лидеров на рынке строительства домов и коттеджей. Клиенты «Бетон СМ» ценят не только высокое качество бетона и ФБС блоков, но и индивидуальный подход. Отлаженная работа производственного комплекса и собственный автопарк позволяют компании обеспечить доставку нужного количество бетона на любой строительный объект и в любое время дня и ночи. Высокая производительность заводов (до 90 кубометров в час) позволяет осуществить заливку необходимого количества бетона на самые разные строительные объекты, автобетоносмесители обеспечивают гомогенность и качество материала во время перевозки, а бетононасосы помогают эффективно распределить доставленный материал. Современное оборудование и продуманная организация производства позволяет заниматься производством бетона круглый год и даже зимой «Бетон СМ» в любой момент готовы предоставить минимум сто кубов горячего раствора.

- Мы всегда индивидуально подходим к продаже и доставке строительных материалов. Объем партии для нас не имеет значения, мы доставим хоть полкуба, хоть сотню в согласованные сроки, обеспечив качественным раствором как частных потребителей, строящих свой дом, так и крупных застройщиков. При необходимости специалисты нашей компании помогут рассчитать количество необходимого материала. Мы ценим своих клиентов и стараемся не подводить их, - говорит Янис Калайчев. - Для нас важно, чтобы каждый, кто обратился к нам, получил профессиональную помощь, быстро и эффективно решил поставленные задачи.

Контроль и гарантия качества

Особое внимание на производстве уделяют качеству выпускаемой продукции. С момента основания главным критерием работы является неукоснительное соблюдение высоких стандартов качества. Соблюдение стандартов технологических процессов контролирует команда квалифицированных и опытных специалистов, а качество бетона регулярно проверяют и оценивают сотрудники собственной испытательной лаборатории. Современное заводское оборудование и качественное, экологически чистое сырье позволяют получить высокие технические и функциональные характеристики бетонных смесей, соответствующих всем стандартам ГОСТ и СНИП, что подтверждается сертификатами качества.

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- Использование высокопроизводительного оборудования, лучших компонентов и непрерывный лабораторный контроль позволяет выпускать продукцию, отвечающую всем требованиям и соответствующую стандартам страны. Любой из наших клиентов сможет отследить, как мы создаем качественный продукт. Можно прийти на наше производство, посмотреть, как выполняются работы. Если есть сомнения в какой-то машине – можно приехать к нам и на видеозаписи посмотреть, что и как было сделано, на каждой накладной есть время и номер автомобиля. Мы всегда открыты, - отмечает Янис Калайчев.

«Бетон СМ» есть, чем гордиться. Сегодня на фундаментах из ее бетона стоит множество коттеджей, магазинов, промышленных предприятий и прочих строений. Благодаря их раствору в Александрове залили Ледовую арену и бассейн перед ней, построили детский сад. Компания всегда охотно откликается на просьбы о помощи, помогая организовывать городские праздники.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие александровцы!

От всей души поздравляю вас с 240-летием нашего города!

Приятно видеть, как за последние годы преобразился Александров, стал еще привлекательнее и уютнее. Уверен, что вместе мы сможем еще больше преобразить город, в котором живут наши дети. Благополучия вам, радости, счастья и спокойствия! Пусть с вами всегда будет поддержка близких людей.

От имени коллектива генеральный директор компании «Бетон СМ» Янис Калайчев

www.betonsm.ru