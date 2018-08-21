Владимирские диггеры спасли котенка из канализации

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-20T18:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в пятницу, 17 августа, прохожие на Лыбедской магистрали услышали жалобные кошачьи вопри откуда-то из-под земли. Каким-то образом котенок попал в ливневку на Лыбедской магистрали под пешеходной дорожкой. Его вынесло к люку около светофора на перекрестке, но выбраться наружу котенок не сумел и жалобно призывал на помощь.

Несколько человек остановились и попытались достать животное. Но не смогли: не сумели открыть решетку, люк у которой был приварен. Тогда кто-то написал пост в соцсетях с просьбой о помощи. Удивительное дело - в пятницу вечером тут же нашлись желающие помочь зверьку! Вокруг решетки быстро собралось десять человек, приехавших из разных концов города. Но народ пришел без инструментов, и открыть люк никто не смог.

Вызволить котенка помогли владимирские диггеры, тоже увидевшие сообщение в соцсетях. Вся операция заняла у них около полутора часов.

- Я увидел просьбу о помощи и сразу откликнулся, позвал с собой ученика. Но тот приехал раньше меня и сделал все сам. Инструменты понадобились, но не так много: разводной ключ как молоток и крюк для поднятия люка. Основная сложность была в том, что люк оказался частично забетонирован, - рассказывает Михаил Цветаев. – Из «Владимирводоканала» приехал один человек, он должен был поднять люк, но ему нечем было разламывать бетон, никто не знал, что люк частично забетонирован. Поэтому и потребовалась наша помощь. После поднятия люка достать котенка было не сложно, колодец оказался не глубоким. Спускался за ним тоже мой ученик, у него уже есть опыт. Когда вытащили на свет, разглядели – это был именно котенок, только малость подросший.

К счастью, спасенный котенок не пострадал – отделался испугом. Пушистого красавца отогрели и накормили, а потом сразу же нашли для него добрые руки. Сейчас малыш уже осваивается в новой семье.