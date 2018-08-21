В Вязниках полицейский влез в окно пенсионерки, захлопнувшей дверь

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-20T18:03:32+03:00

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Вязниковская пенсионерка вышла из дома уже под вечер, а когда вернулась домой, обнаружила неприятную вещь: ключи от квартиры как провалились. Обыскала сумку, карманы, землю перед подъездом - нет ключей. Дома никого нет, живет женщина одна, запасных ключей никому никогда не давала. В отчаянии пенсионерка позвонила в полицию. Там от ее просьбы не отмахнулись, а отправили к дому патруль. Уже через несколько минут командир отделения роты ППС Сергей Шутиков оказался на улице Льва Толстого, где на лавочке около своего дома сидела расстроенная пенсионерка. Выслушав отчаявшуюся женщину, уже готовившуюся ночевать на улице, старший сержант полиции Сергей Шутиков успокоил женщину - мол, не волнуйтесь, и в квартиру вас пустим, и дверь не будем ломать.

Женщина живет на втором этаже. Полицейский Шутиков через окно на лестничной площадке выбрался на трубу, находившуюся между первым и вторым этажами и прошел около шести метров, прижимаясь к стене дома на высоте второго этажа. Потом перебрался на балкон заветной квартиры. Попав внутрь, Сергей открыл дверь изнутри и хозяйка смогла вернуться домой. Вскоре женщина снова позвонила в полицию, но на этот раз чтобы поблагодарить отзывчивого полицейского. Кстати, это не первый случай, когда Сергей Шутиков помогает попавшим в беду пожилым людям. Несколько лет назад он патрулировал улицы и заметил пенсионера, который растерянно ходил около дома. Дедушка признался, потерял ключи от квартиры, а помочь некому. Получив согласие пенсионера, Сергей влез в квартиру на первом этаже через окно и открыл дверь.

Впрочем, сам Сергей считает, что не совершил ничего особенного и очень удивился, узнав, что его поощрили за помощь пенсионерке.

- Подобные случаи и еще были. Я и не запоминаю. Главное, что помог человеку, добро сделал. А рассказывать об этом на весь мир не обязательно. Заботиться о тех, кто слабее – это же наша, молодых, обязанность. И не только полицейских, а вообще всех людей. Сегодня помог ты, завтра помогут тебе, - говорит он. – Я пришел работать в полицию после срочной службы в армии, ведь полицейский - это одна из тех профессий, которой должен заниматься настоящий мужчина. Мы по природе защитники, поэтому этот инстинкт должен быть применен и в деле, которым занимаешься в жизни. Я решил, что буду полицейским и за пять лет решения не поменял, потому что чувствую свою реальную пользу для тех, с кем рядом живу и кому помогаю.