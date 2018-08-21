2018-08-20T17:58:05+03:00
Общество

Владимирские родители поддержали акцию «Дети вместо цветов»

Второклассники школы №40 подарят учительнице букет из конфет
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Фото: Саша ЛебедевФото: Саша Лебедев
Изменить размер текста:

Акцию «Дети вместо цветов» придумали учителя московского лицея в 2014 году. С тех пор идея завоевывает популярность, хотя и не очень быстро. Идея в том, чтобы не дарить учителям на 1 сентября десятки дорогих букетов, а собрать один, самый красивый, от всего класса, а остальные деньги перевести в благотворительный фонд.

С прошлого года в акции участвует и Владимирская область. Возможно, у нас появляется новая добрая традиция. Мы на сайте kp.ru поддержали эту акцию и предложили родителям владимирских школьников в ней участвовать. И желающие есть!

Родители и ученики 2 «А» класса школы №40 дружно решили, что акция «Дети вместо цветов» - это хорошая идея.

Фото: Саша Лебедев

Фото: Саша Лебедев

- Я предложила принять участие, и все сразу согласились, никто-никто не был против, - рассказала Ирина Дьяченко, мама второклассника Саши Лебедева. - В нашем классе 25 человек, и мы решили подарить нашей учительнице один букет от всего класса, причем это будет букет из конфет. У нас одна мамочка делает такие букеты, очень красивые.

Учительница второго «А» Ирина Остроумова уже знает, что класс участвует в акции «Дети вместо цветов», и тоже поддерживает такую инициативу. Все деньги, сэкономленные на букетах, родители школьников хотят перевести в фонд «Владимирские дети-ангелы» www.dety33.ru в помощь детям-инвалидам с неврологическими заболеваниями.

- Мы решили, что деньги лучше всего потратить на лечение больных деток, - рассказала Ирина Дьяченко. - Деньги мы решили перечислись как раз 1 сентября, уже активно их собираем.

КОНКРЕТНО

Если вы захотите присоединиться к акции «Дети вместо цветов», то один из вариантов, куда можно перевести деньги на благотворительность - фонд «Владимирские дети-ангелы» www.dety33.ru. Контакты организаторов:

+7 (903) 831-82-21 Журавлёва Татьяна Александровна

+7 (903) 648-48-19 Долганова Ирина Викторовна

Участвовать в акции «Дети вместо цветов» можно всей школой, всем классом или по одному. Можно перевести деньги и другие благотворительные фонды.

Если ваш класс решил присоединиться к акции - расскажите нам, мы с удовольствием напишем об этом в «Комсомольской правде». Телефон редакции (4922) 44-13-43.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Пьяный судогодец ограбил три дачи
В Камешковском районе выгорел дом на 150 "квадратов"
В Кольчугино молодая девушка обворовала пенсионерку
Между Муромом и Москвой пустят дневной поезд
Владимирским студентам предлагают работать продавцами и администраторами
Владимирские дети могут бесплатно попасть в образовательный центр "Сириус" в Сочи
В общежитии Коврова задержали наркомана
Во Владимире под открытым небом покажут комедию "Девчата"
Владимирские полицейские задержали в Рязани воровку сумки
«Мобильными избирателями» стали более 100 тысяч граждан России
В ходе летней кампании «Газпром межрегионгаз Владимир» отключил от газоснабжения более 3 тысяч абонентов-неплательщиков
Владимирское «Торпедо» заявило 14-летнего вратаря
В Муроме прокуратура остановила стройку
Владимирка полдня простояла с маленьким сыном в китайском аэропорту
10 дней владимирские полицейские будут проверять всех водителей
Стартовало голосование за самую красивую деревню Владимирской области
За выходные во Владимирской области никто не утонул
На владимирское футбольное дерби пустят бесплатно
Владимирский облсуд оставил Ивана Алтухова кандидатом в губернаторы
Владимирцы потратили по картам "Мир" 18,3 миллиардов рублей
Промсвязьбанк и Новгородская область договорились о сотрудничестве
В воскресенье во Владимирской области сгорело две бани
Жителя Собинки поймали с синтетическими наркотиками
Муромские футболисты не смогли переиграть "Велес" дома
В Судогодском районе иностранку осудили за невыплату алиментов
Во Владимире на Пекинке столкнулись мотоцикл и иномарка, пострадали девочка
В Суздале празднуют яблочный спас