Владимирские родители поддержали акцию «Дети вместо цветов»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-20T17:58:05+03:00

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Акцию «Дети вместо цветов» придумали учителя московского лицея в 2014 году. С тех пор идея завоевывает популярность, хотя и не очень быстро. Идея в том, чтобы не дарить учителям на 1 сентября десятки дорогих букетов, а собрать один, самый красивый, от всего класса, а остальные деньги перевести в благотворительный фонд.

С прошлого года в акции участвует и Владимирская область. Возможно, у нас появляется новая добрая традиция. Мы на сайте kp.ru поддержали эту акцию и предложили родителям владимирских школьников в ней участвовать. И желающие есть!

Родители и ученики 2 «А» класса школы №40 дружно решили, что акция «Дети вместо цветов» - это хорошая идея.

Фото: Саша Лебедев

- Я предложила принять участие, и все сразу согласились, никто-никто не был против, - рассказала Ирина Дьяченко, мама второклассника Саши Лебедева. - В нашем классе 25 человек, и мы решили подарить нашей учительнице один букет от всего класса, причем это будет букет из конфет. У нас одна мамочка делает такие букеты, очень красивые.

Учительница второго «А» Ирина Остроумова уже знает, что класс участвует в акции «Дети вместо цветов», и тоже поддерживает такую инициативу. Все деньги, сэкономленные на букетах, родители школьников хотят перевести в фонд «Владимирские дети-ангелы» www.dety33.ru в помощь детям-инвалидам с неврологическими заболеваниями.

- Мы решили, что деньги лучше всего потратить на лечение больных деток, - рассказала Ирина Дьяченко. - Деньги мы решили перечислись как раз 1 сентября, уже активно их собираем.

КОНКРЕТНО

Если вы захотите присоединиться к акции «Дети вместо цветов», то один из вариантов, куда можно перевести деньги на благотворительность - фонд «Владимирские дети-ангелы» www.dety33.ru. Контакты организаторов:

+7 (903) 831-82-21 Журавлёва Татьяна Александровна

+7 (903) 648-48-19 Долганова Ирина Викторовна

Участвовать в акции «Дети вместо цветов» можно всей школой, всем классом или по одному. Можно перевести деньги и другие благотворительные фонды.

Если ваш класс решил присоединиться к акции - расскажите нам, мы с удовольствием напишем об этом в «Комсомольской правде». Телефон редакции (4922) 44-13-43.