2018-08-20T17:47:55+03:00
Общество

Каждый четвертый ходит с «Миром»

Владимирские обладатели российской банковской карты за полгода потратили более 18 миллиардов рублей
Алексей СУХОВ
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..Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Владельцев национальных платежных карт «Мир» во Владимирской области становится все больше. К середине 2018 года такие карты имеют более 340 тысяч жителей региона. Учитывая, что всего в регионе живет 1 миллион 337 тысяч человек, получается, что четверть населения области уже живет с «Миром».

Впрочем, удивляться тут нечему. Эту карту обязаны иметь все бюджетники. Так что можно представить, сколько у нас в области людей получает зарплату из бюджета или государственных внебюджетных фондов.

Владельцы предпочитают использовать карту «Мир» для безналичной оплаты товаров и услуг. 80 процентов операций по карте — это именно безналичный расчет в магазинах и общепите. Всего за полгода владимирцы совершили почти 11 миллионов операций. На самом деле это не так много - примерно по 32 сделки на человека за полгода, или 5-6 в месяц. Из них основная часть - покупки: 8,7 миллиона операций.

Кстати, покупки с помощью карты «Мир» - это лишь малая часть всех «карточных» платежей в регионе. Потому что по всем картам за полгода сделано было около 60 миллионов платежей. То есть доля карты «Мир» составляет всего 14 процентов.

Средняя сумма покупки по карте «Мир» составила 590 рублей. Здесь национальная платежная карта пока тоже уступает мировым. По другим картам средний чек составил 853 рубля. Впрочем, если смотреть на тенденции по платежам, то видно, что по карте «Мир» средний уровень трат растет, а вот по другим картам, наоборот, снижается.

Во владимирском отделении Центробанка связывают рост уровня платежей с помощью «Мира» с развитием платежной инфраструктуры. В области просто стали появляться электронные терминалы. И не только в банках, но и в магазинах. С начала года их количество увеличилось на четверть (25,3 тысячи банкоматов).

КОНКРЕТНО

В соответствии с законодательством все сотрудники бюджетных учреждений Владимирской области перешли на карту «Мир», нынешние пенсионеры полностью должны перейти на карты «Мир» не позднее 1 июля 2020 года.

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