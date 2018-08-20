2018-08-20T17:09:42+03:00
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В Центре ИЗО открылась выставка художника, который утонул в Клязьме, спасая ребенка

157 произведений Алексея Солодилова можно увидеть до 16 сентября
Валерия Рудометова
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Андрей Солодилов - брат погибшего художникаАндрей Солодилов - брат погибшего художникаФото: Валерия Рудометова
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Тенистые уголки леса, бескрайние просторы полей, уютные деревянные домики, маленькие церквушки - в каждой из работ владимирского художника Алексея Солодилова чувствуется любовь к родным местам. Вглядываясь в его картины, можно почувствовать аромат осенней листвы и услышать хруст снега в морозный день. По словам друзей, Алексей до позднего вечера сидел в мастерской, был собран и во время написания пейзажей старался не отвлекаться даже на телефонные звонки.

На персональную выставку Алексея Солодилова пришли самые близкие, неравнодушные к его творчеству люди. На их глазах блестели слезы: и от радости, и от грусти. Они гордятся работами Алексея и радуются, что на них полюбуются многие горожане, но в горле ком от того, что владимирский художник больше не нарисует ни одной картины.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

«Мы никогда не скажем, что его нет»

- Этой выставкой мы хотели показать, что он был на пике своей творческой активности. Ему было всего 43 года. У меня в груди рождается щемящее чувство, когда я смотрю на эти работы. Здесь нет насыщенных цветов, это лирические пейзажи удивительной красоты, - отметил директор Центра пропаганды изобразительного искусства Андрей Александров.

- И мы никогда не скажем, что его нет, мы скажем: «он ушел». А когда кто-то уходит, он рано или поздно обязательно возвращается! - добавила бывший директор ВСМЗ Светлана Мельникова.

Среди гостей, пришедший на выставку, стоял и учитель Михаил Изотов, который подчеркнул, что его ученик Алексей был отзывчивым, добрым и способным. А друзья-художники говорят: их друг был замечательным человеком. И жаль, что о нем можно сказать лишь в прошедшем времени.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

- С Алексеем нас связывало множество пленеров, в том числе поездка в Абхазию. Он садился в 4 утра за руль, так как у меня, например, не было сил с такой рани ехать за рулем. Алексей рулил утром, а я подхватывал уже днем, - рассказал Олег Модоров, заместитель председателя Союза художников Владимирской области, заслуженный художник России. - Многие его работы создавались на моих глазах. Но такое огромное количество картин я вижу в этом зале впервые. Здесь нет ни одной похожей работы. Он старался во время их создания не отвлекаться, даже не отвечать на телефонные звонки. Он полностью входил в работу, был собран, организован внутренне. Алексей — замечательный человек и хороший друг.

Спасая ребенка, утонул сам

Художник с утра до вечера проводил время в мастерской, работая над новыми произведениями, и часто ходил в походы, прихватив с собой этюдник.

- Одно дело — зайти к нему в мастерскую: «привет-привет», а другое — когда я увидел эту выставку, как все оформлено, мне стал виден масштаб художника, это действительно большой художник, - говорил Андрей Солодилов, родной брат Алексея, фотохудожник. - Долгое время он все никак не мог подарить мне свою картину, говорил, что не написал еще достойную работу для подарка. В конце концов, он все-таки подарил мне маленький муромский этюдик, очень хороший. А все объемные работы до сих пор хранятся у него в мастерской, только жаль, что коллекция теперь не пополнится.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Алексей Солодилов утонул год назад в Клязьме, спасая 13-летнего мальчика. Он, его сын и друг сына сели в байдарку и поплыли к другому берегу, чтобы искупаться близ песчаной косы. 13-летний мальчик зашел в воду и попал в водоворот. Алексей вместе с сыном бросились его спасать. В итоге сын ухватился за байдарку, а его отца и друга затянуло под воду.

«Благодаря папе я встал на путь художника»

У художника остались жена Татьяна и двое сыновей, один из которых — девятнадцатилетний Федор — пошел по стопам отца. Молодой человек учится на последнем курсе Суздальского художественного училища. Федор хочет продолжить дело папы.

Сын Алексея Солодилова Федор Фото: Валерия Рудометова

Сын Алексея Солодилова ФедорФото: Валерия Рудометова

- Несмотря на то, что я «варился» в творческой среде — дед, отец и его друзья — художники, во мне не сразу проснулось желание рисовать. Только к концу школы я начал задумываться об этом. Отец меня поддержал и помог в подготовке к поступлению в художественное училище. Сейчас стараюсь подавать работы на областные выставки, - сказал старший сын Федор Солодилов. - Я начал осознавать все, что дал мне отец, и то, чем я обязан ему, уже под конец и после его гибели. Анализируя пройденный путь вместе с отцом, я могу сказать, что благодаря ему я встал на верный путь, путь художника. Он воспитал меня интеллигентным человеком, старался дать мне все, что он сам взял от жизни. И даже сверх этого. Было видно, как он любит нас: маму, меня и моего брата. Кстати, младший брат тоже недалеко ушел — он занимается музыкой, ему также досталось от папы творческое «зерно».

Жена Алексея Солодилова Татьяна Фото: Валерия Рудометова

Жена Алексея Солодилова ТатьянаФото: Валерия Рудометова

Вдове Алексея сложно было произносить слова на выставке — ее боль, наверное, уже не унять. Но все же она смогла поблагодарить собравшихся за то, что помнят ее погибшего мужа.

- Я рада, что на выставке много людей, которые помнят об Алексее. Персональная выставка — это всегда большой итог в творческой жизни. И для нас она особая. Когда видишь картины, собранные в зале, вспоминаешь, как мы видели мельком зарисовки на мольберте, недописанные, поставленные к стене. А сейчас они все в одном зале. Это по-другому открывает грани художника, - сказала вдова Татьяна Солодилова.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

Справка «КП»

Алексей Эдуардович Солодилов родился 15 марта 1975 года во Владимире, в семье художника. Здесь же окончил художественно-графический факультет ВлГУ, где потом преподавал. Алексей являлся стипендиатом Министерства культуры Российской Федерации за 2004 год. А с 2005 года — членом Владимирского отделения Союза художников России.

В качестве основной темы творчества Алексей выбирал пейзажи.

. Фото: Валерия Рудометова

.Фото: Валерия Рудометова

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