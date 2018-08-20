2018-08-20T10:56:29+03:00
Общество

День города во Владимире начнут отмечать в четверг

Стала известна полная программа праздничных мероприятий Дня города Владимира-2018
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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В этом году День города во Владимире будут отмечать целых четыре дня! Начнутся праздничные гуляния еще в четверг, 23 августа. На площади перед ДК Молодежи, около светомузыкального фонтана (в тот момент он будет еще единственным в городе) пройдет концертно-развлекательная программа «Владимир - город мой родной». Начало в 17.00.

24 августа в 15.00 там же, перед ДК Молодежи, состоится торжественная церемония занесения на Доску почета лучших предприятий и работников Владимира.

Но главные мероприятия, естественно, намечены на выходные. Владимир будет гулять и в субботу, 25 августа, и в воскресенье, 26-го.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

«Эх, яблочко!» Пляшем, поем и водим хороводы с моряками-черноморцами

25 августа торжественное открытие Дня города состоится в нетрадиционном месте - на Театральной площади, а не на Соборной. С концертом выступит специальный гость праздника - французская певица Кристель Лури. Начало в 11.00.

В 11.30 вокруг Золотых ворот закружится «Большой хоровод». В нем возьмутся за руки не только владимирцы, но и гости праздника, в том числе приехавшие из городов-побратимов, а их у Владимира более 20.

А сразу же после хоровода там же, на проезжей части у Золотых ворот начнется выступление Ансамбля песни и пляски Черноморского флота.

В полдень от Золотых ворот до Соборной площади пойдет «Парад колясок» - самое трогательное и милое событие праздника.

А вот самое ожидаемое событие Дня города - открытие светомузыкального фонтана на Театральной площади - произойдет только вечером, в 19.00. Это сделано для того, чтобы фонтан сразу предстал во всей красе - с подсвеченными струями и лазерными картинами. Для этой красоты, понятно, нужны сумерки.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Про барашка и гармошку

На Соборной площади День города начнется в исконно-русском, слегка сельском стиле. С 12.00 в парке Липки будет работать областная агрокультурная выставка-ярмарка «Владимирская Русь». Наши городские дети смогут в натуре увидеть животных, которых обычно видят только на картинках в книжках: уток, гусей, барашков, поросят, даже настоящую корову. За памятником 850-летия Владимира будет «сеновал-лабиринт», в котором дети всегда с восторгом лазают.

В 13.00 на Соборной площади стартует областной фестиваль «Эх, гармошка!» в рамках межрегионального фестиваля народного творчества «Золотое кольцо России».

Там же с 16.00 будут вручать многочисленные награды и премии - победителям конкурса «Я люблю Владимир», городские премии в области культуры и искусства.

Вечером придет время музыки. В 19.00 - выступление музыкальной группы “KORSARS BAND», в 21.00 - группа «Город 312», в 22.10 - интерактивная дискотека от радиостанции «Новое радио».

В воскресенье праздновать будут на двух площадках - в парке «Дружба» с 11.30 начнутся мероприятия, посвященные 50-летнему юбилею парка, а в 16.00 у ГДК на площади Ленина состоится праздник «День улицы Горького».

Фейерверк будет!

Он начнется 25 августа в 22.00 на Соборной площади и продлится 10 минут. Самое удобное место, чтобы любоваться салютом - как обычно, на Козловом валу.

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