2018-08-17T17:42:37+03:00
Общество

Спасут ли проблемные предприятия Владимирской области?

Кто и как будет спасать разваливающиеся производства
Сергей МОРКОВКИН
Поделиться:
..Фото: Сергей МОРКОВКИН
Изменить размер текста:

Последние пару месяцев самыми громкими материалами во владимирских СМИ становились репортажи с проходных проблемных заводов. Ликвидировали "Тракторный", был близок к развалу "Автоприбор". Производство центрифуг с "Точмаша" перенесли в Ковров, а "СТЭС-Владимир" оказался под угрозой банкротства. Конец августа принес хорошие вести. Первый вице-губернатор Алексей Конышев рассказал, как крупные заводы выходят из кризиса.

СТЭС-Владимир

Завод СТЭС-Владимир, выпускающий уникальный стройматериал "пеностекло" под нужды "Газропрома", за четыре года существования успел оказаться на грани банкротства. Завод не смог справиться с выплатой кредита. Но конкурсное производство, завершающее банкротство, на заводе так и не введено. Алексей Конышев заявил, что о нем не может идти речи. За первую половину 2018 года завод выпустил в 4,3 раза больше продукции, чем за первую половину 2017-го. Сейчас на СТЭС работает 200 человек, получающие в среднем 50 тысяч рублей в месяц.

"Автоприбор"

Некогда один из гигантов владимирской промышлености угодил в кредитную кабалу еще в 2013 году. Через год началась процедура банкротства, бывшего директора "Автоприбора" судят по нескольким статьям. Этим летом рабочих уже собирались сокращать, но в итоге все решилось благополучно. Московский инвестор ООО "СОТА" не только инвестировал в сам "Автоприбор", но и скупил все малые предприятия, созданные на его базе. Сотрудников завода уже переводят на работу по новой. "Автоприбор" продолжит делать различные автокомпоненты.

ВМТЗ

Сжавшийся до пары цехов Владимирский тракторный завод потянуло на дно вместе с владельцем - концерном "Тракторные заводы". Пару лет назад тот стал банкротом, а осенью прошлого года рабочим ВМТЗ перестали платить зарплату. Дело дошло до Следкома, деньги людям вернули, но начались проблемы с собственником зданий. Тогда рабочих перевели в чебоксарский "Промтрактор" и отправили в простой в надежде по-быстрому решить проблемы. Не срослось. 20 июля последних 300 работников сократили. Казалось, что теперь "Тракторному" точно пришел конец. Но администрация Владимирской области расшевелила концерн "Тракторные заводы", решивший спасти завод. Сотрудников начали набирать по новой, сейчас проводят ревизию оборудования и заклеивают окна. В следующем году завод уже может начать собирать дизельные двигатели для тракторов, которые сейчас привозят из Беларуси.

"Точмаш"

Здесь все сложнее. В 2017 году концерн "Ростатом" решил перевести сборку центрифуг из Владимира в Ковров, оставив сотрудников "Точмаша" не у дел. Тех, кто захотел, перевели в Ковров. Ездить на работу в другой город согласились 150 владимирцев. Для них запустили бесплатный автобус и подняли зарплату на 15%. За "Точмашем" сохранится бренд, на работе останутся сотрудники вспомогательных производств.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
Жителя Собинки поймали с синтетическими наркотиками
Муромские футболисты не смогли переиграть "Велес" дома
В Судогодском районе иностранку осудили за невыплату алиментов
Во Владимире на Пекинке столкнулись мотоцикл и иномарка, пострадали девочка
В Суздале празднуют яблочный спас
В родильном доме №2 города Владимира состоялась торжественная выписка двухтысячного ребенка
Владимирское "Торпедо" сыграло вничью с москвичами
Семилетняя шахматистка из Владимира в составе сборной выступит на Первенстве Европы
В Ковровском районе большегруз опрокинулся в кювет
Во Владимире сгорел строящийся дом
Во Владимире вновь пройдет ресторанный день
Во Владимире появился новый автобус большой вместимости
В Камешковском районе сгорел склад
"Ростех" подарил Владимирской области стадион в Красной Горбатке
В понедельник во Владимирской области проверят системы оповещения
Пьяный муромлянин попался пьяным за рулем во второй раз
Во Владимирской области каждой шестой женщине не хватает мужчины
25 августа в #Киномакс_Буревестник можно посмотреть фильмы БЕСПЛАТНО
Владимирскую школу № 49 назовут именем Михаила Сперанского
В Вязниковском районе 34-летний мужчина украл трактор
Муромлянка решила покататься на авто знакомого, но попала в ДТП
Ростех создаст в Коврове кластер по производству киберзащищенных станков
Владимирские команды проведут 5 тур первенства страны по футболу
В Коврове поезд сбил мужчину насмерть
Владимирский тракторный завод начал подготовку к запуску