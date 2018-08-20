Спасут ли проблемные предприятия Владимирской области?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T17:42:37+03:00

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Последние пару месяцев самыми громкими материалами во владимирских СМИ становились репортажи с проходных проблемных заводов. Ликвидировали "Тракторный", был близок к развалу "Автоприбор". Производство центрифуг с "Точмаша" перенесли в Ковров, а "СТЭС-Владимир" оказался под угрозой банкротства. Конец августа принес хорошие вести. Первый вице-губернатор Алексей Конышев рассказал, как крупные заводы выходят из кризиса.

СТЭС-Владимир

Завод СТЭС-Владимир, выпускающий уникальный стройматериал "пеностекло" под нужды "Газропрома", за четыре года существования успел оказаться на грани банкротства. Завод не смог справиться с выплатой кредита. Но конкурсное производство, завершающее банкротство, на заводе так и не введено. Алексей Конышев заявил, что о нем не может идти речи. За первую половину 2018 года завод выпустил в 4,3 раза больше продукции, чем за первую половину 2017-го. Сейчас на СТЭС работает 200 человек, получающие в среднем 50 тысяч рублей в месяц.

"Автоприбор"

Некогда один из гигантов владимирской промышлености угодил в кредитную кабалу еще в 2013 году. Через год началась процедура банкротства, бывшего директора "Автоприбора" судят по нескольким статьям. Этим летом рабочих уже собирались сокращать, но в итоге все решилось благополучно. Московский инвестор ООО "СОТА" не только инвестировал в сам "Автоприбор", но и скупил все малые предприятия, созданные на его базе. Сотрудников завода уже переводят на работу по новой. "Автоприбор" продолжит делать различные автокомпоненты.

ВМТЗ

Сжавшийся до пары цехов Владимирский тракторный завод потянуло на дно вместе с владельцем - концерном "Тракторные заводы". Пару лет назад тот стал банкротом, а осенью прошлого года рабочим ВМТЗ перестали платить зарплату. Дело дошло до Следкома, деньги людям вернули, но начались проблемы с собственником зданий. Тогда рабочих перевели в чебоксарский "Промтрактор" и отправили в простой в надежде по-быстрому решить проблемы. Не срослось. 20 июля последних 300 работников сократили. Казалось, что теперь "Тракторному" точно пришел конец. Но администрация Владимирской области расшевелила концерн "Тракторные заводы", решивший спасти завод. Сотрудников начали набирать по новой, сейчас проводят ревизию оборудования и заклеивают окна. В следующем году завод уже может начать собирать дизельные двигатели для тракторов, которые сейчас привозят из Беларуси.

"Точмаш"

Здесь все сложнее. В 2017 году концерн "Ростатом" решил перевести сборку центрифуг из Владимира в Ковров, оставив сотрудников "Точмаша" не у дел. Тех, кто захотел, перевели в Ковров. Ездить на работу в другой город согласились 150 владимирцев. Для них запустили бесплатный автобус и подняли зарплату на 15%. За "Точмашем" сохранится бренд, на работе останутся сотрудники вспомогательных производств.