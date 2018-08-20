Во владимирских дворах выделят специальные парковки для «скорой» и пожарных машин

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T17:34:28+03:00

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На прошлой неделе администрация Владимира разослала по всем управляющим компаниям и ТСЖ рекомендации - оборудовать во дворах специальные площадки для парковки автомобилей специальных экстренных служб. То есть для пожарных машин, «скорой» и полиции. Это будет специально помеченное место, где нельзя будет парковаться никому, в том числе жителям дома, чтобы «скорая» и пожарные могли в любой момент подъехать, не протискиваясь между машинами.

Пока что это именно рекомендация, рассчитанная на сознательность. Никаких санкций за невыделение такого места не предусмотрено. В отличие от Москвы, где выделить такое место обязана каждая управляющая компания, а за его отсутствие могут оштрафовать.

Насколько это реализуемо и необходимо во Владимире, мы обсудили в эфире радио «КП»-Владимир» (104,3FM).

С одной стороны, в вечно переполненных дворах занять примерно три машиноместа и не использовать большую часть времени - непродуктивно. С другой - «скорая» и спасатели регулярно вообще не могут проехать во дворах, а это уже опасно для жизни населения.

- Проблема городов в том, что специальных полос для пожарных машин во дворах нет, - отмечает независимый эксперт по вопросам пожарной безопасности Станислав Светушенко. - А важна каждая минута, в последние годы стали частыми пожары, при которых огонь распространяется по фасаду по пластиковой отделке балконов как по бензину. Это происходит очень быстро. Спасатели используют штурмовые лестницы, по которым проникают снаружи в квартиры. И если двор забит машинами, то пожарная машина просто не подъедет на нужное расстояние от дома. Нужны специальные площадки, где смогут припарковаться спасатели, чтобы эти площадки были не заняты автомобилистами.

Но даже если такие площадки есть, во многие дворы вообще невозможно въехать - они перегорожены цепями, ключи только у жителей. Так что, прежде чем выделять площадки, нужно решить вопрос с проедом во двор в целом - чтобы он был возможен для экстренных служб.

- Особенно плотная застройка в новых районах, там не то что пожарная машина, там велосипед не может проехать! - возмущаются наши слушатели в прямом эфире. - Например, на проспекте Строителей во дворах новых домов даже детям негде гулять, не то что машины ставить.

Но беда не только с новыми домами.

- Есть многоквартирные дома по улице Почаевской - №24, 25 и 26, не имеющие сквозных проездов, - привел пример наш слушатель Василий. - Там вообще нет сквозного проезда. Если я на легковой машине туда заезжаю, у меня 15 сантиметров от колеса до каждого бордюра. Туда ни пожарная машина, ни «скорая» вообще не проедет, не поместится. А дома старые. Кто так строил? У людей в случае пожара шансов выжить нет.

В эфир позвонил и человек, который регулярно на себе сталкивается с проблемой заставленных дворов.

- Я Сергей, водитель «скорой помощи». В каждом дворе мы показываем высший пилотаж, чтобы заехать или выехать. А как зима начнется, вообще будет не проехать. Бывало, водители набрасывались с кулаками на нас и фельдшеров, когда мы требовали машины убрать. Иногда на руках больного до машины несем, потому что не проехать.

Радиослушатели «КП»-Владимир» (104,3FM) подняли и другую проблему.

- Я живу в селе Цибеево Суздальского района, - рассказала в эфире Татьяна. - У нас пожарные машины проехать могут, у нас другая проблема. Им негде брать воду! У нас пожарный пруд полностью без воды, все лето. Его надо чистить, мы уже куда только не обращались. В администрации Ново-Александровского сельского поселения нам обещают что-то сделать, но ничего не делают, а лето сухое, того гляди сгорим!

В данном случае хотя бы понятно, кого привлекать к ответственности, если случится ЧП. А вот если пожарная машина не проехала по заставленному двору - винить некого. Кроме себя.