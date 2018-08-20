Владимирская область по обеспеченности врачами - на третьем месте с конца в общероссийском рейтинге

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T17:31:54+03:00

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Владимирская область по рейтингу ОНФ попала в десятку регионов с наименьшими показателями. На 10 тысяч населения у нас приходится 27,7 врачей. Хуже нас дела лишь в Курганской области (24,7) и Чеченской республике (26,3).

Правда, в департаменте здравоохранения называют другие цифры. И вообще к рейтингу ОНФ отнеслись с некоторым скепсисом.

- По нашим данным, обеспеченность врачами в 2017 году во Владимирской области была на уровне 29 специалистов на 10 тысяч населения. А данные Общероссийского народного фронта не совсем корректны, - сказал директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин. - Количество врачей в области постоянно меняется. То их больше, то их меньше. И можно вырвать из контекста данные. Например, приведенные ОНФ цифры больше соответствуют 2014 году. А так у нас в 2017 году в области трудоустроилось около 150 молодых врачей. За последние годы это один из самых высоких результатов. В Меленковский район в амбулаторию приехала врач даже из Москвы.

Впрочем, все равно медиков не хватает. И это признают даже в департаменте здравоохранения. Даже при 29 врачах на 10 тысяч человек мы остаемся в десятке регионов с наименьшей обеспеченностью медиками.

- Острее всего у нас ситуация в первичном звене, - рассказал Александр Кирюхин. - Поликлиники, амбулатории. Там сейчас в целом 250 врачей не хватает. Тут речь идет и о терапевтах/педиатрах, и об узких специалистах. На днях областью даже принято решение дополнительно выделять единовременно 300 тысяч рублей для привлечения молодых специалистов.

Правда, иной раз даже деньги не помогают. Вот в филиале на улице Нижняя Дуброва детской поликлиники №1 на 27 участке педиатры увольняются регулярно. И нагрузку с этого участка раскидывают по другим педиатрам. Мамы ругаются, но сделать ничего не получается.

Вообще ежегодно из областного бюджета на привлечение кадров выделяется 150 миллионов рублей. Эти деньги идут на покупку квартир, земель медикам, на единовременную компенсационную выплату в размере 100 тысяч рублей молодым специалистам, ежемесячную компенсацию врачам и медикам среднего звена, если они снимают квартиры, ежемесячную оплату за коммуналку, на программу льготной ипотеки.

Можно вспомнить также программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в рамках которых каждый врач получил единовременную выплату в 1 миллион рублей, а фельдшеры и акушеры – по 500 тысяч рублей.

- Но полностью проблему этими методами не решить, - считает Александр Кирюхин. - Нужно на уровне президента ввести государственное распределение. Потому что есть регионы, где врачей много, а есть, где мало. Государственное регулирование позволит распределить медиков более равномерно.

Кстати, даже в области кадровые проблемы в разных районах стоят по-разному. Например, во Владимире во многих больницах стопроцентая укомплектованность. В ОКБ, ОДКБ, родильных домах не могут пожаловаться на кадровую проблему. С другой стороны, есть Вязники, где даже в ЦРБ испытывают серьезный кадровый голод.

- В администрации области подписали договор с нижегородскими колледжами, по которому выпускники медицинских учебных заведений будут приезжать в вязниковский район работать, - рассказал Александр Кирюхин. - Уже только в августе четыре врача приехали.