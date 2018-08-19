Владимирская власть отступила перед «пугачевцами». Временно

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T17:19:35+03:00

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Закончился четвертый день противостояния между жителями улицы Пугачева и администрацией города. Первые требуют отменить ремонт дорожного полотна на их улице с одновременным расширением дороги, вторые хотят дорогу сделать. Пик столкновения пришелся на 15 августа, когда для «усмирения пугачевских бунтовщиков» приехали полицейские.

В среду первые дорожники появились еще в восемь утра, однако активные «боевые действия» начались лишь в девять, когда на улицу Пугачева приехали экскаватор, самосвал и сотрудник полиции. К тому моменту местные жители уже разбились на три группы, перекрыв наиболее проблемные точки. Дорожники попытались было начать работы, но люди им сделать этого не дали, буквально встав под колеса.

- Тогда полицейские стали забирать нас по очереди для объяснительных, - рассказали местные жители. - Мы им дали свои документы из 10-летней переписки с администрацией города. В итоге, они даже предлагали представителям администрации поговорить с нами, но те отказались. Все они весь день стояли поодаль от основных событий, кому-то звонили и что-то записывали.

В какой-то момент из ниоткуда появился некий человек и приказал дорожникам заводить машины и начинать работу.

- Ничего мы заводить не будем, по людям не поедем! - сказали рабочие и уселись поудобнее в своих кабинах или на травке.

Кто это был - неизвестно, в мэрии говорят, что не от них.

Пока стояние на улице Пугачева продолжалось, по соседству отремонтировали улицу Красную, где, как говорят проезжающие по ней водители, ремонта не было «тыщу лет» и «яма на яме». Ремонт был запланирован позже, но решили не терять время, пока идет «пугачевский бунт».

К 16.00 техника уехала вместе с дорожными рабочими, не положив ни сантиметра асфальта.

- На следующее утро к нам пришел полковник полиции, который заявил, что он здесь для нашей же безопасности, - рассказали местные. - Однако больше никого не было. И он вскоре ушел.

Получается, что власть отступила перед жителями улицы Пугачева?

- Не в этом дело, - ответил официальный представитель администрации города Владимира Александр Карпилович. - На данный момент мы просто обратились в полицию с просьбой провести проверку легитимности всей этой ситуации. После нее уже будем решать, что делать дальше.

По контракту подрядчик должен выполнить ремонт на улице Пугачева в строго определенный промежуток времени (осталось около двух недель).

- Если подрядчик не уложится в положенный срок, мы к нему применяем штрафные санкции вплоть до занесения его в реестр недобросовестных подрядчиков, - сказал Александр Карпилович.

Так что, видимо, проблему подавления «пугачевского бунта» переложили на подрядчика - тот либо найдет управу на жителей, либо должен будет заплатить крупный штраф.