СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T18:40:16+03:00

И рисует так, что его работы собрали в персональную выставку

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На выставке «Цветы, пейзажи и коты» в центре ИЗО - больше 40 работ. Да, именно работ - полноценных картин, не зная, в жизни не подумаешь, что их рисовал ребенок 5-6 лет. Многочисленные гости на открытии выставки наперебой фотографировали картины.

- Посмотри, как автор тонко чувствует цвет! - говорили одни.

- Я бы такую картину купила и дома повесила на самое видно место. Талант! - подхватывали другие.

Семилетний Дима Юдин из Владимира — самый юный художник, чьи работы выставлялись в центре ИЗО за всю его историю. Его картины ценители искусства ставят наравне с работами взрослых и даже именитых художников.

- Те, кто видел картины Димы обычно поверить не могут, что ему всего 7 лет, - рассказал директор Центра пропаганды изобразительного искусства Андрей Александров. - Уже сейчас видно, что у него большой талант, поэтому мы предложили его родителям организовать персональную выставку его работ. Мастерства в силу возраста у Димы еще не так много, но у него, я уверен, все впереди.

От работ опытных коллег по цеху картины Димы можно отличить, пожалуй, только по сочности и яркости красок. Рисовать мальчик начал еще в 4 года, раньше чем писать и читать.

- Я и мой старший сын любим живопись, часто рисуем дома, поэтому Дима, когда был маленький, часто смотрел, как мы творим, - рассказала мама юного дарования Татьяна Пикунова. - А в один момент он просто макнул пальчик в краску и стал водить им по холсту.

Мама мальчика пригласила педагога по изобразительному искусству Оксану Соловьеву. Она сумела через игру объяснить ребенку азы, познакомила с техниками.

- Дима уже в то время тяготел к математике и хорошо считал, поэтому я через математические простые задачки стала учить его рисовать, - рассказала педагог. - Например, просила его посчитать, сколько следов могла бы оставить кошка на картине и просила его потом их нарисовать. Еще заметила, что Дима любит придумывать свои техники рисования, например, цветную пыль, которая остается после пастели, он не выкинул, как делают все, а насыпал сверху картины и покрыл лаком. Мы пробовали необычные техники, например, соединяли пластилин с маслом, чтобы картины выходили объемные и фактурные. Дима называет себя импрессионистом.

Первая картина, которую нарисовал Дима — натюрморт с вишнями - тоже представлена на выставке. Всего же у юного художника их больше сотни!

Как признался Дима, больше всего ему нравится использовать оранжевый, синий и голубой цвета, а основные сюжеты - коты, пейзажи и натюрморты. Котов юный художник обычно придумывает.

- У меня нет своего кота, мы с семьей часто путешествуем и ему просто было бы дома скучно без нас, но я бы очень хотел, - поделился Дима Юдин. - Поэтому котов я представляю, чтобы потом нарисовать. Папу уговаривать завести кота я не буду, а-то он уйдет жить в гараж.

Несмотря на столь юный возраст, Дима уже определился с будущей профессией. Он называет ее так: художник-архитектор-дизайнер.

Познакомиться с работами семилетнего Димы Юдина можно в Центре ИЗО до 30 сентября.