Член Географического общества Иван Ширяев: «Во Владимире мне больше всего понравились кладбища и Дмитриевский собор»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T17:12:32+03:00

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Иван Ширяев из города Камышина Волгоградской области поставил перед собой глобальную цель: посетить все 1122 российских города. В свой первый пункт — Ростов-на-Дону — путешественник отправился в октябре 2012 года. За шесть лет он успел объехать 556 городов. Очередной точкой путешествия на этой неделе стал Владимир.

Свой проект 32-летний Иван Ширяев назвал «От Кореи до Карелии», а сама идея исколесить Россию появилась после знакомства с украинским путешественником, который в свое время объехал все города Украины.

«В мире нет человека, который был во всех городах России»

- Путешествую с весны до осени, а зимой работаю по строительству. То есть финансирую себя сам, - рассказал член Русского географического общества, путешественник Иван Ширяев. - Я мечтал с детства поехать по городам России: моя мама — учитель географии, и над моей кроваткой висела большая карта мира.

Насколько мне известно, в мире пока нет человека, который побывал во всех городах нашей страны. Некоторые считают, что по этому признаку лидирует Владимир Путин. Возможно, это и так. Однако президент, бывая в тех или иных городах, не посещает их в том смысле, который я вкладываю в это понятие.

Мужчина путешествует с 20-килограммовым рюкзаком, в котором лежат палатка, спальник, теплые вещи, продукты, ноутбук. Между городами Иван передвигается, в основном, с помощью сервиса «BlaBlaCar». Для безопасности каждый день сообщает семье, в какой точке России находится. Кстати, на Владимирской земле он не впервые.

ЗУ Бурейской ГЭС, Амурская областьФото: из личного архива

- В самом начале путешествия я ехал в Магадан из Ленинградской области через Вологду, Иваново, Кострому и Владимир. Помню, очень долго я простоял на владимирской объездной, была жуткая пробка, машины не останавливались, чтобы захватить попутчика. Я простоял несколько часов, и вдруг все-таки остановилась старая «Ока», в которой сидели два человека. Мне нужно было пропихнуться назад с 20-килограммовым рюкзаком. Кое-как залез. По дороге познакомились, оказалось, это дачники. Такие гостеприимные были! Накормили, напоили, да еще с собой еды дали и подарили носки, которые я не мог износить несколько лет. Это были мои первые впечатления о Владимире.

Кладбища как достопримечательности

13 августа путешественник вновь прибыл в наш город и остановился у знакомой своих друзей. Больше всего в городе его поразил Дмитриевский собор - говорит, не встречал нигде подобных храмов. Посетил частную пивоварню, посмотрел на Владимирский централ и Князь-Владимирское кладбище. А 16 августа решил поехать на Улыбышевское кладбище и в поселок Боголюбово.

- Кладбища я тоже рассматриваю как достопримечательности. Меня интересуют также окраины города и заброшенные объекты. Все это дает представление о городе и его особенностях. На кладбищах иногда могу увидеть захоронения, появившиеся в результате катастроф, например, пожара в детском саду или падения самолета. То, о чем в музее не расскажут, можно узнать на кладбище, - говорил Иван Ширяев.

Он считает, что Владимир, по сравнению с Калугой, Тверью, Смоленском и Брянском, более цивилизованный город. Правда, с особенностями. Раньше Иван всегда останавливался на ночлег в пожарных частях, договорившись с главным управлением МЧС того региона, куда он планировал отправиться.

- Но во Владимирской областях мне не пошли навстречу. Это впервые за историю моих путешествий. Сейчас буду искать ночлег в городах Владимирской области. Пока из 22 городов откликнулись только четыре — Юрьев-Польский, Вязники, Гороховец и Суздаль, - говорил мужчина.

В Юрьев-Польском, например, администрация города готова предоставить ночлег в гостинице, включая питание, и организовать экскурсию по городу, а в Суздале владелец местного хостела сам написал Ивану, что готов его принять.

В оставшихся городах области придется ночевать в палатке, лишь бы с погодой повезло.

Ночлег в балагане

Да что тут палатка! Были места ночлега и экзотичнее! Однажды Иван забрел на эвенское стойбище на Камчатке. Там стояли выставочные хижины на деревянных сваях, застеленные оленьями шкурами. Впрочем, как настоящие. Стойбище никто не охранял, а путешественник не растерялся и залез в одну из хижин переночевать. По словам Ивана, было уютно среди оленьих шкур! Позже он узнал, что правильное название хижины — балаган, который специально строится на сваях, чтобы туда не проникли дикие звери.

В каждом городе путешественник просит поставить в блокнот печать, подтверждающую, что он там был. И не имеет значения, где ее поставят: в администрации или в местной газете, главное, чтобы на оттиске значилось название города.

Города Владимирской области, которые посетит путешественн

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13-16 августа — Владимир,

20, 21 августа — Гороховец,

22 августа — Вязники,

23, 24 августа — Ковров,

25 августа — Камешково,

26 августа — Суздаль,

27 августа — Юрьев-Польский,

28 августа — Кольчугино,

29 августа — Александров,

30 августа — Струнино,

31 августа — Карабаново,

1 сентября — Киржач,

2 сентября — Покров,

3 сентября — Петушки,

4 сентября — Костерево,

5 сентября — Лакинск,

6 сентября — Собинка,

7 сентября — Курлово,

8 сентября — Гусь-Хрустальный,

9 сентября — Меленки,

10-11 сентября — Муром,

12 сентября - Судогда,

13 сентября — ЗАТО Радужный.