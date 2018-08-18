Вжик и другие: пять самых трогательных животных Владимира в поисках семьи

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-17T16:57:28+03:00

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Эти питомцы ищут дом и любящих хозяев. Посмотрите, может среди них есть любимец вашей мечты?

Валет

Мужественный Валет практически повторил судьбу Робинзона Крузо – его бросили на островке, окруженном водой. Случайно проплывавшие мимо люди не бросили его в беде, а спасли пса и передели на передержку. Сейчас Валет снова научился доверять людям, он энергичный и жизнерадостный, готовый всегда предупредить хозяина громким лаем о неожиданном визите.

Валет

Вжик

Крохотного котенка прохожие выхватили из-под колес машины. Как малыш оказался на дороге и куда исчезла его мама - неизвестно. Сегодня двухмесячный Вжик с удовольствием играет с мячиками, обожает веревочки и с аппетитом ест сухой корм. Малыш здоров, обработан от паразитов и готов дарить любовь и хорошее настроение.

Вжик

Кайра

Еще недавно казалось, что Кайре повезло, ведь почти год назад для бездомного щенка нашелся дом. Но месяц назад подросшая собака стала не нужна своим хозяевам и от нее избавились: позвонили волонтерам и попросили забрать в приют. Лишившись любимых хозяев, привыкшая к жизни в семье, Жизнерадостная, ласковая и общительная Кайра очень тяжело адаптировалась к жизни в приюте, не отходила от людей ни на шаг и горько плакала, когда все уезжали. Сейчас она немного освоилась и подружилась с другими собаками, но ей по-прежнему очень нужен новый дом.

Кайра

Ася

Угольно черную малышку подобрали на одном из местных производств. Маму-кошку загрызли собаки, и малышке тоже грозила гибель, если бы ее не заметили прохожие. Сейчас двухмесячная девочка находится на передержке, о ней заботятся не только люди, но и приемная мама-кошка.

Ася

Софа

Красотку, в которой точно течет персидская кровь, нашли в микрорайоне Коммунар, замерзающей в снегу. Она была ужасно напугана и никого не подпускала. Софу, которой около восьми лет, пришлось серьезно лечить и даже сделать операцию. Заботящиеся о ней добрые люди говорят, что кошка потихоньку оттаивает душой, любит, когда ей расчесывают шерстку, чешут за ушком, катают на плече и мурлычет, как трактор.

Софа

Сон

Британца забрали в семью маленьким пушистым комочком, но подросший котенок оказался не нужен. За восемь месяцев Сон сменил троих хозяев и в конце концов оказался на передержке. Сегодня годовалый глухой красавец ждет ответственные руки.

Сон

Боня

Малышку Боню неравнодушные люди, услышавшие тихий плач, вытащили из глубины трехметрового колодца. Собака провела неделю под землей, в холодной и страшной яме. Сейчас с малышкой все в порядке, но ей очень не хватает любящих хозяев.

КОНКРЕТНО

Всех этих милашек и много других бездомных животных можно найти и забрать в группе Зоохелп33 https://vk.com/help_animals_33.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Уже семь питомцев из котокафе «Котангенс» на улице Гагарина, 10 нашли встретили хозяев своей мечты и перебрались в новые семьи. Кстати, 18 августа в кафе можно принести подарки для котиков, которые будут рады впитывающему наполнителю, сухому и влажному корму, кошачьим лакомствам, игрушкам и когтеточкам, лежанкам и домикам. Всем, пришедшим с подарками, вход бесплатный. Но прежде чем прийти, уточните наличие мест по телефону (996) 190-02-00.