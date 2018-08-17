Врачам «скорой» велено сдавать перед работой телефоны

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-16T17:17:01+03:00

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Владимирский департамент здравоохранения выпустил приказ, который ограничивает пользование личными мобильными телефонами сотрудниками диспетчерской службы «скорой помощи».

Этот документ обязывает всех диспетчеров перед сменой сдавать телефоны и любые средства связи старшему врачу. Тот будет хранить мобильники в «специальном месте» и выдавать в конце рабочего дня. Взять сотовый во время смены можно, предварительно записав время разговора в специальный журнал. При этом, согласно документу, звонить можно лишь родственникам или в «исключительных случаях».

Нерадивых работников, которые не сдадут личный мобильник перед сменой, грозят привлечь «к установленной законом ответственности». Правда, какая ответственность за это установлена, не уточняется.

Контролировать выполнение приказа поручили старшим врачам, они же должны сразу же докладывать о тех, кто подчиняться решению начальства не захотел, причем в письменной форме.

Директор департамента здравоохранения Александр Кирюхин объяснил, что такая строгая мера - попытка бороться с передачей информации ритуальным агентствам. Проблема эта во Владимире стоит давно и остро - не успеет отъехать от дома «скорая», констатировав смерть пациента, как «ритуальшики» тут как тут.

- Такой приказ был издан и подписан главным врачом «Станции скорой помощи города Владимир» Сергеем Кулибаба как мера борьбы с передачей конфиденциальной медицинской информации ритуальным службам, - объяснил Александр Кирюхин. - Сами знаете, как в тех же соцсетях реагируют на то, что якобы на вызовы «скорой» быстрее приезжают ритуальщики, чем медики. В этом зачастую обвиняют как раз сотрудников «скорой», которые принимают вызовы в диспетчерской. Даже говорили, что в этом у них свой интерес. К слову, в ряде областей страны похожие приказы уже приняты. Я не вижу ничего особо плохого в том, что его приняли во владимирской «скорой». Конечно, к этому документу есть ряд вопросов, в том числе у юристов, например, к пункту о привлечении к ответственности. По закону привлечь за отказ сдавать личный мобильный телефон нельзя, да и применять мер в этом случае мы не можем. Но мы надеемся на совесть и сознательность наших работников.

Как уточнил Александр Кирюхин, обысков работников также устраивать не будут. Но те, кто телефон все-таки будет сдавать, при неоднозначном случае окажутся вне подозрений. А вот остальных ждет строгая проверка. Ведь, в отличие от «несдачи» телефона, разглашение врачебной тайны - преступление.