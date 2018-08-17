2018-08-16T17:13:34+03:00
Общество

Во Владимире травят голубей

Биологи точно уверены, что погибшие птицы ничем не больны
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Вероника ПАНИНА
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Уже неделю владимирцы обсуждают, что происходит с голубями в центре города. В паблике "Подслушано во Владимире" даже выложили ролик, снятый на Театральной плошади: мертвые голуби лежат на задворках у ОДРИ. Другие птицы в соседних районах ведут себя непривычно: сидят на одном месте, не боятся людей и машин. Кажется, что они больны.

Но в департаменте ветеринарии придерживаются иного мнения.

- Есть предположение, что птиц немного потравили, - рассказал директор департамента ветеринарии Максим Тихонов. - Их сейчас много развелось, а "доброжелатели" у нас есть. Видимо, где-то разложили приманку. Проблемы с эпидемией птиц нет.

В департаменте ветеринарии нам сообщили, что дохлых голубей проверяли в "ящурном" институте, но никаких болезней не нашли. Причины смерти голубей никто не выяснял, у биологов другая задача - не дать распространиться опасным болезням. Никакой опасной заразы не нашли, можно быть спокойным.

Но ветеринары предупреждают, что в любом случае лучше лишний раз птиц лучше не трогать.

- О странном поведении голубей нам поведал батюшка из Успенского собора, - рассказала врач-орнитолог ветеринарной клиники "Артемида" Татьяна Баранова. - Судя по описанию, у них орнитоз. Но точно сказать я могу - нужно исследование. В любом случаее, таких птиц лучше не трогать. Если приютить больную птицу, можно подхватить инфекцию.

. Фото: Вероника ПАНИНА

.Фото: Вероника ПАНИНА

Кстати, мертвых птиц видели и в других местах города. Тревожные сообщения поступали от жителей улицы Дуброва и проспекта Ленина. Много мертвых птиц было на дорогах, хотя обычно голуби шарахаются от машин при первом звуке. А вот в Добросельском парке, где всегда "тусуется" большая стая голубей, мертвых птичек не видели. Видимо, здесь голубей не травили.

Выяснить, кто потравил птиц, тоже не получится - полиция такими вопросами не занимается, да и, как ни печально, убийство голубя - не преступление.

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