2018-08-16T17:09:38+03:00
Общество

Во Владимирской области подешевели овощи и гречка

А цены на билеты в кинотеатр не выросли из-за чемпионата мира по футболу
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Рушан КАЮМОВ
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Лето во Владимирской области с точки зрения экономики оказалось очень удачным. Несмотря на кризис в стране, в регионе сохранился очень низкий уровень инфляции (обесценивания денег). Областной филиал Центробанка России сообщил, что в июле 2018 года ее уровень составил 2,1% - на 0,4% ниже общероссийского.

Посмотрим, что стало дешевле, а что подорожало.

Естественно, к лету подешевели свежие огурцы и помидоры. Дешевле стала пресловутая гречка, заморские апельсины, мороженная рыба, сахар, горох, фасоль, майонез и шоколад - вполне себе неплохой продуктовый набор. Замедлился рост цен на яблоки и белый хлеб, рис, йогурты, рыбные консервы, печенье и тортики. Все это теперь производится у нас, а значит цены будут снижаться и дальше.

Тормознул и рост цен на некоторые услуги. Например, цены на билеты в кинотеатры в июле не выросли из-за повального интереса владимирцев к матчам чемпионата мира по футболу. Тысячи людей предпочли вечернему киносеансу поход в фанзону или боление перед телевизором.

Замедлился рост цен на услуги ЖКХ. А вот турпутевки наоборот подорожали, причем как зарубежные, так и внутрироссийские. Дороже стали водительские курсы.

Владимирский филиал Центрабанка РФ отмечает и снижение роста цен на непродовольственные товары. Но здесь уровень инфляции снижился всего на 0,1% в месяц и составил 3,5%. Уровень непродовольственной инфляции в целом по стране сейчас составляет 3,8%.

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