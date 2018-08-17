Ночью во владимирском драмтеатре будут давать «Вредные советы» и играть в мафию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-16T17:04:09+03:00

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Традиционная «Ночь в театре» в этом году будет идти больше четырех часов. Программа обширна, разнообразна и, по сравнению с прошлыми ночами, нестандартна.

Итак, чем же эта ночь отличается от других ночей?

Во-первых, будет много музыки. В 18.00 «Ночь в театре» начнется с музыкального сюрприза - в фойе выступит HIGH LIFE CLASSIC quartet. Музыкой и закончится - в 22.30 обещан «музыкальный подарок» от знаменитой владимирской рок-группы PitStop. В промежутке - концерт артистов театра и мастер-класс от танцевально-спортивного клуба Арт-Баланс.

Во-вторых, с артистами, которых мы обычно видим только на сцене, можно будет пообщаться близко-близко! Не только во время экскурсии по закулисью, но и в фойе, где будет встреча-интервью, и даже на «театральной Мафии». Да-да, эта студенческо-интеллигенская игра накрыла и владимирский драмтеатр, сыграть в Мафию с актерами театра можно будет в театральном музее с 19.00 до 20.30.

В-третьих, в один вечер покажут сразу несколько спектаклей, чего обычно театр не делает. В Театральном кинотеатре - последняя возможность увидеть «Пиковую даму» в стенах владимирского драмтеатра. Для детей и их родителей покажут спектакль «Вредные советы» - прямо между первым и вторым этажом. На Малой сцене поклонников Серебряного века ждет постановка «Цветаева. Руки, которые не нужны» - роман жизни великой поэтессы. И еще два спектакля, тоже на Малой сцене - по Пушкину и «Театр-пюпитр» (подробнее см. в афише).

Но будут и традиционные, любимые народом развлечения, позволяющие познакомиться с театром поближе и даже попробовать себя в актерском мастерстве. Все желающие смогут примерить костюмы в «Театральной костюмерной», на Большой сцене пройдет конкурс «Твой шанс» - актерские пробы, а перед этим в Театральном музее дадут мастер-класс по основам актерского мастерства.

Для любителей «настолок» - два часа игротеки от «Мосигры».

А закончится все традиционным театральным капустником «Тень театра». На него надо покупать билеты - в кассе или у распространителей. Начало в 21.00 на Большой сцене. Билеты уже в продаже, цена - 400 рублей.

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КСТАТИ

Владимирский драмтеатр набирает волонтеров для помощи в проведении «Ночи в театре». Справки по телефону 8 920 627 35 50 Светлана

Звонить с 10:00 до 17:00