На владимирский полумарафон пока можно записаться со скидкой

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T18:26:46+03:00

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- А «Динамо» бежит?

- Все бегут!

Именно так будет во Владимире 8 сентября, в день проведения второго (и, возможно, в дальнейшем традиционного) владимирского полумарафона «Золотые ворота-2018». В прошлом году полумарафон состоялся впервые, и в нем участвовало около 500 человек. Кстати, на некоторые дистанции желающих было так много, что регистрацию закрыли еще за несколько дней до забега. В этом году регистрация пока открыта, но уже понятно, что желающих будет много. Например, на дистанцию 600 метров - ее бегут дети от 7 до 11 лет - осталось всего 20 свободных мест. На дистанцию 300 метров для малышей - чуть более 60. Места на длинные забеги пока есть.

Вообще полумарафон - это забег на половину марафонской дистанции - 21 километр 97,5 метров. Понятно, что такого расстояния между стартом и финишем во Владимире организовать просто негде, поэтому участники будут бегать змейкой, туда-сюда, пробегая определенное количество этапов в зависимости от выбранной дистанции. А выбирать сможет каждый участник по своим силам и возрасту. Варианты такие:

300 метров - дети от 4 до 6 лет;

600 метров - дети от 7 до 11 лет;

3 километра - новички от 12 лет;

10 километров - от 16 лет;

21,1 километра - от 18 лет.

При этом есть лимит времени, в который надо уложиться:

300 метров - 5 минут;

600 метров - 10 минут;

3 километра - 30 минут;

10 километров - 1,5 часа;

21,1 километр - 3 часа.

Фото: Василиса Саввина

Конечно, никто не запретит бежать и дальше, даже если лимит времени вышел, но результаты уже не будут засчитаны. В прошлом году лучшие результаты при забеге на 21 километр составили около 1 часа 10 минут, последний - 2 часа 37 минут, и только двое из 190 участников не уложились в 3 часа.

Для того, чтобы принять участие в полумарафоне «Золотые ворота», надо предварительно зарегистрироваться и заплатить, чтобы потом получить стартовый пакет. В нем будет нагрудный номер и материалы от спонсоров. Футболка в стартовый пакет не входит, за нее надо платить отдельно.

Стоимость регистрации зависит от того, насколько заранее это сделать. Сейчас цены уже выросли по сравнению с тем, что было в начале, но еще не достигли пика. Ближе к делу, с 6 по 8 сентября, стоимость регистрации вырастет в полтора-два раза. Пока она такова:

300 и 600 метров - 500 рублей;

3 километра - 650 рублей;

10 километров - 1100 рублей;

21,1 километр - 1300 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте https://russiarunning.com/event/Vladimir2018.

Перед стартом обязательно надо будет принести медицинскую справку, разрешающую участвовать в забеге.

КОНКРЕТНО

Старт и финиш марафона будет на Соборной площади. Бежать надо будет по центральным улицам города, сначала до стадиона «Торпедо», а потом в зависимости от дистанции назад - самая длинная дистанция захватывает Доброе.

На время забега центр города будет перекрыт.