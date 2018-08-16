На реконструкцию владимирского «Патриаршего сада» потратили 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T18:26:30+03:00

Его в очередной раз торжественно презентовали - теперь с новыми зданиями

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«Патриарший сад» - это не только парк с удивительными растениями, но и своеобразная «школа», где занимаются около полутора тысяч детей. Теперь они смогут изучать биологию, ботанику и химию в специальном учебном корпусе на 75 мест.

15 августа для туроператоров провели презентацию реконструкции городской станции юных натуралистов «Патриарший сад». На территории сада, помимо учебного корпуса, построили и открыли новенький конференц-зал на 200 мест, теплицу и модульную котельную. Также заменены беседки, отремонтированы парапеты и дорожки, на месте старой теплицы на южном склоне построена обзорная площадка, а на месте оврага появился небольшой, но живописный прудик.

На экскурсии директор станции юных натуралистов «Патриарший сад» Инна Рычкова рассказала не только о реконструкции, но и о проекте «Живые уроки»:

- Мы являемся одними из участников федерального проекта «Живые уроки» по экскурсионно-образовательному туризму, в рамках которого проводятся экскурсии, позволяющие глубже изучать разные школьные предметы.

По словам вице-губернатора Михаила Колкова, «Патриарший сад» должен стать таким же посещаемым во Владимире как Успенский и Дмитриевский соборы и Золотые ворота.

- 4 сентября мы проведем здесь большую конференцию, посвященную 100-летию системы дополнительного образования. Надеемся, что приедет министр просвещения РФ Ольга Васильева. В «Патриаршем саду» реализуется целый ряд проектов, не только «Живые уроки», но и, например, «Владимир на Клязьме — духовная опора России» совместно с ВлГУ, который соединяет в себе исторические и краеведческие начала. А занятия биологией и ботаникой в саду являются максимально предметными, - сказал Михаил Колков.

В этот же день состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между администрацией Владимирской области и ООО «Туроператор «Магазин Путешествий». Соглашение нацелено на совместное продвижение туристического потенциала Владимирской области.

- Мы, как крупный федеральный оператор, заинтересованы в соглашениях с разными регионами. Надеюсь, что проведем совместные инфотуры для представителей турбизнеса, также будем увеличивать туристический поток Владимирской области, - сказала Наталья Матвиенко, «Туроператор «Магазин Путешествий» г. Москвы.