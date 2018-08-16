Во владимирских лесах можно замерзнуть и умереть от жажды

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T18:17:37+03:00

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Тревожные призывы: «Помогите найти человека» - приходят чуть не каждую неделю. Иногда сразу становится страшно: например, в июле в Александровском районе искали потерявшихся в лесу 72-летнюю бабушку и ее 8-летнего внука. К счастью, нашли - вывести людей из леса помог заряженный сотовый телефон. Не будь его, поиски могли затянуться и кто знает, благополучным бы был исход.

О том, как не пополнить число потерявшихся и как нужно готовиться к походу в лес рассказали заместитель начальника главного управления МЧС по Владимирской области Павел Литов и куратор добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Владимирской области Ирина Мальченко.

В принципе, поисками занимается полиция, если человек пропал в городе, в лесах же потерявшего разыскивают спасатели. На деле, если же поиски затягиваются, то создается специальный штаб, в который входят все структуры, плюс добровольцы.

Технологии постоянно совершенствуются, и поэтому среди банальных советов «оденьтесь ярко», «возьмите с собой воду» в последние годы самый важный, самый действенный - ВОЗЬМИТЕ С СОБОЙ ЗАРЯЖЕННЫЙ ТЕЛЕФОН! Это спасет, даже если в лесу «не ловит». С этого года у наших спасателей есть соглашение с авиационным отрядом «Ангелы» из Московской области. На их вертолетах есть специальное оборудование, усиливающее сигнал сотовой связи. Вертолет летает над лесом и работает, как дополнительная вышка связи - потерявшиеся могут дозвониться до родственников оттуда, где обычно телефон не ловит.

В поисках помогают и добровольцы из отряда «Лиза Алерт». Во Владимирской области отряд создан в 2014 году. Заявку на поиск может подать любой человек. Но есть определенные условия: если человек пропал в городе, то необходимо заявление в полицию. Если же человек потерялся в лесу, то тоже нужно обращение к спасателям, по номеру «112». Ирина Мальченко отметила, что за 4,5 года действия отряда не нашли 55 человек. Она тоже отметила, что сейчас все чаще стали уходить в лес с сотовыми телефонами, и это помогает в поисках.

Почему же погибают люди во владимирских лесах? По словам Павла Литова, практически 90% смертей - из-за слабого здоровья. Пожилые люди не рассчитали, ушли далеко, силы кончились, человек погиб. Две основные причины смерти - обезвоживание и переохлаждение. Поэтому в любую погоду берите с собой куртку (вдруг придется ночевать в лесу) и воду. В крайнем случае, можно пить из ручьев и луж. Люди настолько привыкли к цивилизации, что даже в наших лесах, где вода всегда есть, боятся ее пить.

КОНКРЕТНО

Как терялись люди во Владимирской области