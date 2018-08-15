В Петушках осудили парня, жестоко избившего 13-летнего подростка

СЕГОДНЯ 17:50 2018-08-15T17:52:55+03:00

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Жуткая история прогремела на всю страну в марте. В соцсетях появился страшный ролик, где толпа подростоков зверски избивала 13-летнего парнишку-инвалида, лежащего на земле. Били мальчика толпой - не меньше шести человек. Сегодня вынесли приговор только одному - единственному совершеннолетнему. Мировой суд Петушков дал ему 260 часов обязательных работ.

В тот злополучный вечер 13-летний Костя встретился со своими обидчиками в кафе "Снежная королева". За одним из столиков сидела компания: 18-летний студент из Орехово-Зуево, его друзья 13, 14 и 15 лет и 14-летняя девчонка, снимавшая потом жуткий ролик. Увидев Костю, друзья-товарищи припомнили, как тот еще летом оскорбил некую женщину. Когда мальчик подошел к компании, они решили во что бы то ни стало его проучить. Дальше мальчишку вывели из кафе, завели в темное местои накинулись на парня.

Колотили Костю все, даже девчонка, снимавшая видео, приложилась ножкой пару раз. Потом она в красках рассказывала подружке и том, как впервые в жизни мутузила человека. Та запись тоже стала достоянием общественности.

Избитый Костя тогда провел несколько недель в больнице. Очень сильно пострадало лицо, на Косте буквально живого места не было. После того, как фотографии мальчика разошлись по соцсетям, его обидчиков полиция и родители скрывали от разозленных жителей города.

Но до суда дела остальных подростков не дошли. Судмедэкспертиза признала, что мальчику нанесли легкий вред здоровью. Потому и статья оказалась совсем не под стать жутким кадрам видео. Малолетних по ней не судят. Студент, который на пять лет старше своей жертвы, теперь будет несколько месяцев подметать улицы. А остальные четверо участников расправы продолжат жить своей жизнью.

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Она признается, что и сама била мальчика ногами

Жуткая история произошла 20 марта в городе Покров Владимирской области. Мальчика-семиклассника избила толпа его уличных "приятелей". По предварительным данным полиции, там было пятеро учеников разных школ. Еще один парень - из колледжа.

При этом видео, где показана жестокая расправа на 13-летним Костей, снимала девушка! И, как выяснилось, не только снимала, а приняла самое активное участие в его избиении. (продолжение)

Девочка снимала на камеру, пока одноклассники избивали семиклассника-инвалида

Полиция уже нашла нападавших

Покровского школьника жестоко избили вечером 20 марта. Ученик 7 класса Костя (имя изменено по этическим соображениям), как рассказала «Комсомолке» мама мальчика Евгения, решил выйти из дома, чтобы просто прогуляться. Было это около 8 вечера. Домой он вернулся лишь к 10. Весь окровавленный, ребенок буквально приполз к порогу собственного дома.

- Его с балкона увидел дедушка, - рассказала мама избитого школьника. - Он его поднял, мы Костю переодели, потому что одежда тоже была вся в крови, и позвонили в «112». Тут же приехала «скорая» и отвезла сына в местную больницу, а потом — в детскую больницу города Владимира. Рассказать о том, что с ним с стряслось, как он познакомился с группой этих парней, почему зашел в местное кафе «Снежная королева», он просто не может. У него сломан нос, сильное сотрясение мозга, многочисленные ушибы и отекло все лицо — не видеть, ни говорить он не может. Только мычит. Ходить он тоже сам не в состоянии (продолжение).