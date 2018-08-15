Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами провел рейд по должникам

СЕГОДНЯ 15:30 2018-08-15T15:37:31+03:00

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Специалисты «ЭнергосбыТ Плюс» всегда стараются пойти навстречу владимирцам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, помогают реструктурировать задолженность и делают все возможное, чтобы решить проблему в досудебном порядке. Но, увы, договориться удается не со всеми, и в отношении злостных неплательщиков компания передает дело в суд. Только в июле в отношении должников во Владимире было подано 800 исков с суммой требований более десяти миллионов рублей. А всего в этом году филиал предъявил в суд к злостным неплательщикам во Владимирской области более шестнадцати тысяч исков, сумма долга по которым превышает 133 миллионов рублей. Одним из самых эффективных способов воздействия на должников остается введение ограничения электроснабжения. В июле во Владимире предупреждения об отключении получили более восемьсот абонентов. После получения такого сообщения у должника есть тридцать дней, чтобы погасить задолженность и не допустить отключения электричества. Так поступило триста двадцать абонентов, которые в общей сложности заплативших восемь миллионов четыреста тысяч рублей. Но на предупреждения реагируют не все и более трехсот владимирцев в июле все же были отключены от электроэнергии. Принудительное взыскание задолженности за тепло и горячую воду является крайней и вынужденной мерой, применяемой к потребителям-неплательщикам. Долги за потребленную тепловую энергию могут поставить под угрозу надежность энергоснабжения города, поэтому энергетики совместно с судебными приставами активно работают по взысканию задолженности.

Крайние меры

В рамках совместной акции «В отпуск - без долгов!» судебные приставы и специалисты Владимирского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 15 августа провели очередной совместный рейд по взысканию задолженности за поставленную электроэнергию, отопление и горячую воду. Не всегда долги за коммунальные услуги копят асоциальные личности, порой квитанции не оплачивают и люди с достатком. Так произошло и в одном из домов на улице Комиссарова, житель которого по данным на 1 августа накопил долгов на семьдесят с лишним тысяч рублей, причем даже после вынесения судебного решения, игнорируя уведомления и предупреждения, продолжил наращивать задолженность. Кроме того, обитатели квартиры самовольно подключились к электроэнергии, которую им отключили месяц назад за неуплату. Самого должника дома не оказалось, зато удалось пообщаться с его супругой. Приставы, изучив обстановку квартиры, применили меры принудительного взыскания, арестовав имущество – плазменный телевизор. Теперь у неплательщика есть десять дней, чтобы обжаловать действия приставов или погасить часть задолженности. Если он сделает это в срок, забирать имущество никто не будет. Еще два должника проживает в соседнем подъезде по тому же адресу. Один из них задолжал более ста двадцати тысяч рублей, другой – более трехсот тысяч.

- По результатам рейда были составлены акты об аресте имущества в счет погашения долга перед ресурсоснабжающей компанией. В частности, арест был наложен на два плазменных телевизора, имевшихся у жильцов двух квартир. Однако не всегда имущественное положение должников позволяет произвести арест имущества. В этом случае должникам выдаются уведомления о необходимости явки в службу судебных приставов для определения источников погашения задолженности, - рассказал начальник отдела судебных приставов Фрунзенского района Алексей Симонов.

Шаг навстречу

Безусловно, ситуации бывают разные, но не платить вовсе – это не выход. Если в силу жизненных обстоятельств горожанин не может заплатить всю сумму сразу, тогда Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» предоставит рассрочку. Если оплата поступает своевременно, то у теплоснабжающей компании не возникает судебных претензий.

- До направления исков мы проводим активную работу со своими клиентами: напоминаем о необходимости своевременной оплаты за потребленную энергию с помощью телефонных звонков, направления предупреждений и СМС о наличии задолженности. Клиенты включаются в список рассылки, если не оплачивают счета более двух месяцев. Если у человека возникли проблемы со своевременной оплатой, достаточно обратиться к нам в офис с заявлением, мы составим индивидуальный график погашения задолженности, - рассказал руководитель пресс-службы филиала Дмитрий Лопатин.

Владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает, что для своевременной оплаты счетов клиенты могут обратиться в любое отделение компании во Владимирской области, а также воспользоваться сервисом «Личный кабинет», который позволяет оплачивать услуги в удобное время из любой точки мира при наличии интернета. Для держателей пластиковых карт доступна услуга «Автоплатеж», с помощью которой оплата производится автоматически без посещения банка и очередей. Проверить наличие возбужденного в отношении вас исполнительного производства можно на сайте владимирских судебных приставов: www.r33.fssprus.ru.