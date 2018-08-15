Владимирский перевозчик «БигАвтоТранс» уходит с городских маршрутов

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-15T11:59:18+03:00

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Старейший автобусный перевозчик Владимира - компания «БигАвтоТранс» - с осени больше не будет возить горожан. В мэрию направлены два уведомления об отказе обслуживания четырех автобусных маршрутов: №14 и 31 - с 1 октября, а №11 и 25 - с 15 октября. У компании пока остаются еще два маршрута, №26 и 28, которые идут через центр, но от них также в скором времени планируют отказаться.

Слухи о том, что «бигановские» автобусы уходят, появились в начале лета. «Комсомольская правда» дважды проверяла эту информацию в течение июля, но и в администрации города Владимира, и в дирекции компании «БигАвтоТранс» отрицали такую возможность. Даже когда в июле на сайте «Авито» были размещены 14 объявлений о продаже 80 автобусов, представитель компании «БигАвтоТранс» Юрий Желдыбин уверял, что это лишние автобусы, и речи о прекращении перевозок пока не идет.

Но к концу июля решение о прекращении перевозок все-таки было принято. 15 августа Юрий Желдыбин заявил — компания дорабатывает последние 2 месяца и прекращает пассажирские перевозки.

- «БигАвтоТранс» сходит с четырех маршрутов. Это связано с экономическими проблемами. Не могу сказать, удастся ли избежать сокращения персонала, ведь мы планируем сделать упор на другие виды перевозок — грузовые и пассажирские междугородные, - сказал представитель компании «БигАвтоТранс» Юрий Желдыбин. - Думаю, что экономические проблемы существуют на всех маршрутах в одинаковой степени. Вряд ли останутся еще два городских маршрута у компании - № 26 и 28. Автобусы под этими номерами ходить будут, но кто будет работать на них - большой вопрос.

Возможно, эти маршруты подхватит конкурент «БигАвтоТранса» - компания «АДМ». Именно с приходом этой компании у «Бигавтотранса» в 2015 году начались проблемы. Под предлогом обязательного выпуска на линию газомоторных автобусов у «БАТ» отобрали большую часть маршрутов, а самый выгодный - №24 - передали муниципальному предприятию «Владимирпассажиртранс».

Представитель компании «АДМ» Андрей Алферов заявил, что вопрос о подхвате оставшихся «бигановских» маршрутов еще не рассматривался. Но компания действительно присматривает у бывшего конкурента б/у автобусы.

-«БигАвтоТранс» давно продает автобусы на сайте «Авито», мы периодически смотрим для приобретения. Кстати, мы покупали у них один автобус, если еще найдем хорошие - купим, почему нет? Там автобусы уже подготовленные, - сказал нам Андрей Алферов.

Сейчас в администрации города решается вопрос о новом перевозчике, который возьмет себе четыре «безхозных» маршрута - №14, №31, №11с и №25.

- Поскольку свободные маршруты разыгрываются в результате конкурса, отдел транспорта и связи подготовит документацию, сформирует лоты и организует торги. Договоры, по которым перевозчик «БигАвтоТранс» еще обслуживает маршруты, действуют до октября. И временные рамки позволяют провести торги. Конечно, это не оптимистично, что один из крупнейших перевозчиков принял такое решение, ведь это компания с достаточно большой историей и репутацией. Но мы приняли это решение. Как говорят, свято место пусто не бывает, потому что рынок перевозок — это конкуренция. Думаю, что все будет хорошо, на эти маршруты найдем перевозчика, - заверил официальный представитель мэрии Александр Карпилович.