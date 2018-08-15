СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T11:30:03+03:00

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Государственное бюджетное учреждение «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» было создано в августе 2000 года. С тех пор оно занимается управлением дорогами общего пользования в регионе, выполняя функции заказчика по капитальному ремонту, ремонту и содержанию, строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

Качество по новому ГОСТу

С каждым годом требования к качеству дорожного полотна становятся все выше. В этом году, к примеру, регион переходит постепенно на новые ГОСТы, положенные по регламенту Таможенного союза. Они касаются и дорожного хозяйства.

- Для соответствия новым требованиям пришлось закупать новое лабораторное оборудование, - рассказал начальник ГБУ «Владупрадор» Михаил Климов. - Ведь теперь предполагается новый подбор составов асфальтобетонной смеси, выдерживающий большие нагрузки от автомобильного транспорта. За нами тянутся и подрядчики, с которыми мы серьезно и давно работаем. Вообще, для нас все подрядчики равны. Однако хочется отметить, что те компании, с кем мы работаем давно, уже знают наши требования и всегда качественно выполняют свои работы. А вот те, кто приходит в область впервые, бывают недобросовестными. Чаще всего такое бывает при работе с объектами дорожной инфраструктуры. Например, при строительстве павильонов.

Среди добросовестных подрядчиков В ГБУ отметили ГУП «ДСУ-3». Это крупная надежная организация, которая производит работы по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог и сооружений на разных объектах, осуществляет работы по благоустройству территории, площадок, улиц. Также качественно работают ООО «Трасса», нижегородская компания ООО «Мостостроительная фирма МПФ».

А вот со злостными нарушителями во «Владупрадор» работают через суд. И судебной работы пока хватает. Зато потом недобросовестные подрядчики за свой счет переделывают брак и в соответствии с договором выплачивают штрафы.

Требования к строительству и ремонту дорог действительно высоки. Впрочем, в ГБУ уже активно используют при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте дорожных объектов различные технологии, повышающие капитальность и увеличивающие срок службы дорог. В ремонте используется геосинтетика, с помощью которой закрывается капиллярный подъем влаги и изолируются гравий и песок, укрепляются откосы насыпей. Большое внимание уделяется устройству дренажа и мелиоративным сооружениям, для покрытия трасс используется ЩМА. Активно применяется битумная эмульсия, полимерно-битумные вяжущие.

В ГБУ, кстати, сейчас активно готовятся к строительству новой лаборатории, что позволит лучше контролировать качество асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве дорог, а также создавать новые рецепты.

Обход Бараков будет готов в 2019 году

Для ГБУ «Владупрадор» лето — самая горячая пора. В это время нужно выполнить как можно больше дорожных работ. В этом году общий объем финансирования из регионального дорожного фонда составил 4 миллиарда 227 миллионов рублей. При этом на капитальные вложения (строительство и реконструкция дорог и мостов) было заложено в 2018 году 913 миллионов 278 тысяч рублей. Из них большая часть средств (более 580 миллионов рублей) пойдет на завершение реконструкции дороги «Владимир-Муром-Арзамас».

- Строительство обхода Бараков продолжается, - рассказал Михаил Климов. - Мы планируем завершить этот грандиозный объект в 2019 году. Теоретически мы могли бы сдать дорогу досрочно, но, к сожалению, возникли проблемы с переносом газовых коммуникаций высокого давления и линий энергоснабжения. Впрочем, из сроков мы не выбиваемся.

В этом году будет сдана дорога в Меленковском районе - «Рождествено-Просеницы-Городищи». Объект сравнительно небольшой, однако для жителей местных сел это крайне важный объект. Также в 2018 году будет закончена реконструкция моста через реку Тома в Юрьев-Польском районе (дорога «Красное Заречье-Пречистая Гора»). Отремонтировать его было необходимо, так как он находился в аварийном состоянии.

Вынуждены бороться с сорняками

Помимо непосредственно ремонта дорог, ГБУ «Владупрадор» занимается созданием и содержанием дорожной инфраструктуры. Одна из важнейших работ — устройство искусственного освещения в населенных пунктах Владимирской области.

- Этим вопросом мы начали активно заниматься с 2014 году по поручению губернатора Светланы Юрьевны Орловой. Она очень серьезно относится к безопасности дорожного движения и комфортного проживания людей в сельских населенных пунктах, - рассказал Михаил Климов. - В свое время начинали с трех деревень в год, в этом году планируем осветить 32 населенных пункта. К сожалению, находятся водители, которые не соблюдают правила дорожного движения в деревнях. При этом сбивают столбы.

Вообще на содержание объектов дорожного хозяйства тратятся даже большие средства, чем на капитальный ремонт. В 2018 году на эти цели запланировано около 2,5 миллиарда рублей. Сюда входит ямочный ремонт, установка новых остановочных павильонов и дорожных знаков, а также нанесение разметки. К содержанию относятся рубка кустарников, планировка обочин, установка барьерного ограждения и… борьба с борщевиком!

- В этом году подрядчик пробрел специальную технику мы начали обрабатывать дороги специальными химическими препаратами, - рассказал начальник ГБУ «Владупрадор». - Будем помимо химической обработки продолжать заниматься и механической.

Казалось бы, зачем ГБУ «Владупрадор» заниматься уничтожением борщевика? Ведь это сорняк опасный для людей. Вдоль дорог семена быстрее всего разносятся проходящим транспортом. Вот на областном уровне и решили, что нужно уничтожать «грозу полей» на подходе к сельхозугодьям и населенным пунктам, сейчас этот вопрос остро встал и на федеральном уровне. По сути, «Владупрадор» стоит на первой линии обороны людей и сельского хозяйства.

Наконец, в ведении «Управления автомобильных дорог администрации Владимирской области» уборка мусора вдоль дорог. И тут ситуация хоть и стала лучше, но проблема остается. И много бед приносят московские дачники, от которых страдают районы, граничащие с Московской областью. Дело в том, что те, не желая платить много за вывоз мусора из их поселков, выкидывают его вдоль дорог. Чаще всего рядом с остановками.

- Тут многое зависит от муниципалитетов, - сказал Михаил Климов. - Где власти на местах работают по уборке бытового мусора с населением, там проблем меньше. Где пускают проблему на самотек, по-прежнему проблемы сохраняются.

Работа ГБУ не заканчивается никогда, ни зимой ни летом. Всегда найдутся дела текущего характера. Кроме того, во «Владупрадоре» уже разрабатывают проекты новых грандиозных строек. Например, готов проект строительства обхода города Киржача (он уже получил положительное заключение экспертизы), в разработке находится создание проекта обхода города Александрова. И это не считая ремонтов мостов, дорог, павильонов и так далее. Так что масштабная работу по строительству и ремонту дорог в 33 регионе продолжается.

СПРАВКА «КП»

Михаил Федорович Климов, начальник ГБУ «Владупрадор». Родился 18 августа 1958 года в семье потомственных дорожников. Окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Автомобильные дороги». В 1989 году возглавил ДРСУ города Вязники. Его выбрал сам коллектив путем всеобщего голосования. Возглавлял ДРСУ более 16 лет. В 2007 году Михаил Климов назначен директором СДРСУ в деревне Бараки Судогодского района. В конце 2010 года возглавил ГБУ «Владупрадор». Михаил Климов — почетный дорожник России I степени.