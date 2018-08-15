В Киржаче отметили юбилей пионера российской цветной фотографии

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-15T11:30:03+03:00

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Город Киржач с каждым годом все больше и больше манит туриста не только из области, но и всей страны. Если раньше похвастаться туристическими объектами из-за работы города на «оборонку» местные не могли, то теперь у туристов глаза от выбора могут разбежаться: самый длинный деревянный пешеходный мост в мире, Музей меди и латуни, музейный комплекс Вшивая горка, пешеходная зона с исторической брусчаткой, выставочный зал в отремонтированном Доме купца Мараева, где скоро также откроется единственный в области частный детский театр «Совенок». Развивается и событийный туризм — например, в Киржаче можно посетить ежегодную всероссийскую акцию «Мирный рассвет», а с недавнего времени еще и фестиваль в честь уроженца киржачской земли, известного фотографа Сергея Прокудина-Горского.

Имя стало знаковым

Очередной подарок городу в виде выставки фотографии сделали ОАО «Киржачская типография» и НКО «Мирный рассвет».

— Сергей Михайлович - пионер цветной фотографии. Он наш земляк, родился на Фуниковой Горе, в деревне в Киржачском районе. Ему мы обязаны большим количеством прекрасных дореволюционных фотографий, которые показывали жизнь нашей страны такой, какая они есть. Его имя стало знаковым для многих людей, которые увлечены фотографией, его творчество изучают, открывают каждый раз с новой стороны. Мы трепетно храним наследие Прокудина-Горского в том числе как нашего земляка, поэтому разработали в рамках проекта «Киржач туристический» фестиваль его имени, — рассказал финансовый директор ОАО «Киржачская типография» Дмитрий Гусев.

В прошлом году в центре города как раз на новой пешеходной зоне с брусчаткой, изящными лавочками, чугунными фонарями и часами с боем открылась выставка репродукций фоторабот Сергея Прокудина-Горского под открытым небом, которую могут бесплатно посетить все желающие. На ней разместили около 40 снимков.

Финансовый директор ОАО «Киржачская типография» Дмитрий Гусев

По одобрению Николая II

Всего же уроженец Киржачского района Прокудин-Горский сделал больше двух тысяч фотографий, когда по разрешению Николая II в течение нескольких лет ездил по стране в специальном железнодорожном вагоне, оснащенный всем необходимым для съемки, и двумя разрешениями, пропускающими его даже в самые засекреченные места дореволюционной страны. Прокудин-Горский разработал новый метод передачи цветного изображения: он снимал объекты трижды — через 3 фильтра — красный, зеленый и синий. Для воспроизведения полученных изображений он использовал трехсекционный диапроектор с синим, красным и зеленым светом. Все три картинки одновременно проецировались на экран, и в итоге можно было видеть полноцветную фотографию.

В этом году в Киржаче широко отметили 155-летие со дня рождения Сергея Прокудина-Горского. 11 августа там открылась первая выставка имени пионера цветной фотографии.

Площадкой выставки стал культурно-досуговый центр «Дом Мараева». В выставочном зале демонстрируются работы талантливых российских фотографов Бориса Назаренко, Эмиля Гатауллина, Нины Ай-Артян, Анастасии Потехиной, Юрия Шурчкова и Александра Зиновьева. Каждый из них лично приехал на ее открытие. Все желающие, которых на празднике оказалось немало, смогли принять участие в мастер-классах, обсуждениях работ мастеров и творческих встречах с начинающими фотографами, а также смогли сделать фото на память в специально подготовленной фотозоне.

По словам директора «Киржачской типографии» Евгения Федорова, у него и его команды есть идея, по которой эта выставка перерастет в целый фестиваль имени пионера российской цветной фотографии, а также открыть в Киржаче или в Фуниковой Горе большой музей Сергея Прокудина-Горского.

КОНКРЕТНО

Выставка открылась в культурно-досуговом центре «Дом Мараева» будет работать до 11 сентября. Адрес: г. Киржач, ул. Гагарина, д. 28.