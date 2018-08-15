Пугачевский бунт во Владимире: жители готовы лечь под бульдозеры

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T18:05:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители частного сектора на улице Пугачева во Владимире утверждают, что мэрия за их счет пытается решить проблемы с транспортной доступностью микрорайона 8ЮЗ. Причем противостояние между «пугачевцами» и представителями администрации города близко к состоянию прорыва плотины. Еще чуть-чуть и «пугачевский бунт» выплеснется на улицы.

- Пусть привозят дорожную технику, тогда мы ляжем под колеса, - кричат люди чиновникам.

10 лет конфликта

Начиная с понедельника, каждое утро на улице Пугачева идут «стенка на стенку» сотрудники мэрии и жители.

- Мы тут все поперек дороги ляжем, но строителей не пустим! - кричит народ.

- Тогда мы оставляем за собой право обратиться в правоохранительные органы, - отвечает Сергей Литвинкин, заместитель главы администрации города.

- И что, посадите всю улицу?! - смеются собравшиеся.

Дорожная техника на улицу Пугачева приехала 13 августа, но реально этой истории уже 10 лет. Просто сейчас она из тлеющего уголька превратилась в костер.

- Мы еще в 2008 году писали в мэрию письма, чтобы нам сделали одностороннее движение, потому что тротуары узкие, ходить людям негде, - говорят жители улицы. - А машины гоняют, несмотря на знаки, ограничивающие скорость до 40 километров в час. Причем ездят грузовики, хотя у нас дорога третьей категории, по которой большегрузам запрещено ездить. Но в мэрии нам в итоге ничего не ответили. И даже срезали 4 года назад несколько лежачих полицейских.

А в этом году начались разговоры о расширении дороги. Дело в том, что ГИБДД требует от мэрии довести проезжую часть до нормальной ширины, как положено по СНИПам. То есть до шести метров. Сейчас ширина дороги — 4,5 метра. Тут жители улицы Пугачева и разозлились окончательно.

- Дорогу расширят за счет наших выгребных ям, - говорят они.

- Но они на муниципальной земле! Уберите их во дворы! - отвечали представители мэрии.

- Хорошо, тогда вы нам проведите канализацию, - парировали люди. - А то части улицы канализацию сделали, а остальные до сих пор мучаются. Мы даже готовы вложиться в это.

- Давайте сначала сделаем эту дорогу, все остальное надо обсуждать после, - отвечал Сергей Литвинкин.

Смычки Чапаева и Сперанского не будет?

Вот эта фраза: «Сначала сделаем дорогу - остальное потом» - красной нитью идет через весь конфликт. Поставить запрещающие знаки для грузовиков? Сначала дорога, потом знаки. Сделать одностороннее движение? Сначала дорога, потом изменения. Вернуть «лежачих полицейских»? Сначала дорога, потом... Создается впечатление, что дорогу надо сделать быстро, во что бы то ни стало. Почему?

Местные жители считают, что из улицы Пугачева хотят сделать дублирующий выезд из района 8-ЮЗ. Тогда все машины будут вместо Верхней Дубровы ехать по улице Пугачева, а проект продления улицы Сперанского до улицы Чапаева станет вроде бы и ненужным. Сейчас этот проект замер в неопределенности. Коммуникации оттуда вывели еще в прошлом году, мэрия обещала в 2018 начать работы. А сейчас строительство дублера улицы Верхняя Дуброва перенесли на 2021 год.

На встрече с «пугачевцами» Сергей Литвинкин упомянул про то, что улица Пугачева может стать односторонней, если отремонтируют улицу Офицерскую. Тогда две эти дороги станут односторонними. Одна будет работать на въезд, другая — на выезд. Однако улицу Офицерскую в плане ремонта поставили на октябрь. А Пугачева — на август.

А это значит, что конфликт еще не исчерпан.