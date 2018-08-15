2018-08-14T18:00:27+03:00
Общество

Владимирская мэрия подала иск против концессионера «Художки»

Компания, проводящая ремонт, задолжала полмиллиона рублей
Ольга МАКАРОВА
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..Фото: Ольга МАКАРОВА
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Реконструкция легендарного владимирского кинотеатра «Художественный» опять превращается в какую-то путаную историю.

Кинотеатр закрылся еще в 2010 году, брошенное в самом центре города здание уже начало разрушаться. Только через 7 лет удалось пристроить «Художку» в концессию. Арендатор должен был отремонтировать историческое здание, сохранив его «историчность», и потом использовать его 49 лет, вложив в реконструкцию здания не менее 50 миллионов рублей.

Контракт заключили с московской фирмой "Лилу Продакшн". На трехлетнюю реконструкцию компания решила выделить 150 миллионов рублей. Планы озвучили грандиозные - помимо кинотеатра концессионер хотел открыть в историческом здании интерактивный музей, мультимедийный выставочный комплекс, виртуальную библиотеку и многое другое. Даже хотел надстраивать мансарду, если площадей не хватит.

Срок сдачи первой очереди назначили на 1 июня. Время прошло, а воз и ныне там. Все, что сделано к этому сроку — выкрашен фасад. Теперь «Художка» хоть туристов не пугает. Но внутри, увы, пока ничего не изменилось.

Оказалось, что проект реконструкции исторического здания все никак не согласуют.

- Сейчас мы готовим доработанный проект, чтобы 22 августа представить его в управлении культуры администрации города Владимира. Есть ряд моментов, например, по пожарной безопасности, по кровле, по автоматике, по архитектуре, по которым у нас немного разные видения, но мы придем к единому решению и будем активно работать. Проект не заморожен, мы продолжаем его разрабатывать и реализуем, - сказал генеральный директор фирмы «Лилу Продакшн» Олег Егоров.

Тем временем администрация города Владимира подала иск в арбитражный суд о взыскании с компании-концессионера 541 тысячи рублей, которую «Лилу Продакшн» задолжали по концессионному соглашению. Неофициально сотрудники мэрии сообщили, что это — обычная формальность. Ругаться с долгожданным концессионеров власти города не намерены.

. Фото: Ольга МАКАРОВА

.Фото: Ольга МАКАРОВА

Не видят проблем и в самой фирме.

- Об иске мы узнали только вчера, скоро все оплатим, - сказал Олег Егоров. - Это не проблема.

Откуда взялся долг, так и осталось непонятным. Напомним, сдать объект изначально планировалось к 1 августа 2020 года.

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