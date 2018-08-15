Жительница Владимира Юлия Кабицина открыла курсы психологической помощи для онкобольных

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T17:56:34+03:00

Если у вас рак - об этом нужно поговорить

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Болеть «на публику» тяжело. Обсуждать свою болезнь тяжело. Услышав: «У вас онкология», многие замыкаются в себе. А близкие люди, сами отравленные тяжелым известием, не могут по-настоящему поддержать родного человека. А поддержка в этот момент нужна, как никогда.

- Я точно знаю, что говорить с теми, кто смертельно болен, важно и нужно. Говорить обо всем, о жизни и смерти, слушать внимательно, быть рядом. Поддерживать, но ни в коем случае не жалеть и не плакать. Важно сочувствие и сопереживание. Я помогаю человеку раскрыть и узнать себя заново, - говорит профессиональный психолог, выпускница ВлГУ Юлия Кабицина.

Уже полгода она при поддержке департамента здравоохранения ведет занятия в группах онкоклуба «Преображение». Сейчас идет набор новых участников для еженедельных занятий. Будут организованы две группы, в каждой по 8 человек.

- Я пришла к этому из-за тяжелой болезни мамы. Поездка в Израиль, дорогостоящие операции, чудодейственные методы и лекарства не привели к исцелению. Сейчас жалею лишь о том, что не поняла тогда – нам нужен был специалист, который настроил бы меня саму и умирающую маму на путь принятия данного диагноза. Возможно, это звучит дико, но осознать и принять свое положение – важная составляющая эмоционального покоя онкобольного. Сейчас я хочу помочь таким же, как я, отчаявшимся, которые не знают, что делать, и остались один на один со своей трагедией, - рассказала нам Юлия.

Юлия Кабицина была психологом-волонтером «Российского Красного Креста» в рамках проекта «Хоспис на дому», два года назад открыла свой кабинет «Доверие Души» для онкобольных и членов их семей. Психологические курсы «Преображение» - еще один способ помочь людям с тяжелым диагнозом.

В группах люди рассказывают, как сумели принять свою болезнь и научились с ней жить, делятся способами решения проблем, возникших из-за заболевания. Сюда может попасть любой человек вне зависимости от пола и возраста, имеющий диагноз «онкология».

- Юлия ведет интересные занятия арт-терапии и психологически поддерживает. Мне очень понравилась техника нейрографики, помогающая через рисование познать себя. Все, кто приходят в клуб, получают внимание и заботу, - написала в своем отзыве член клуба.

Все участники отмечают, что разорвали замкнутый круг боли и безнадежности, стали жить жизнью обычного здорового человека. Они встречается не только на занятиях, но и вместе посещают концерты и выставки.

- До посещения онкоклуба я была замкнута в себе, мало выходила на улицу. Сейчас я стала другим человеком, более смелым и общительным! Мой совет всем больным раком: «Нужно побороть свой страх перед болезнью!» - считает онкобольная жительница города Владимира.

Занятия бесплатные.

КОНКРЕТНО

Записаться на бесплатные курсы психологической помощи пациентам с онкологическими заболеваниями можно по телефону 8-910-678-33-84, электронная почта: kabicina_pas@inbox.ru. Адрес: ул. Гагарина, д. 13, кабинет 326.