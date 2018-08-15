Владимирская область избавляется от ларьков с шаурмой?

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T17:52:41+03:00

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Никто в этом не признается, но шаурму время от времени покупают и съедают почти все. Сочетание мяса с овощами, завернутое в тонкий лаваш, плюс невысокая цена делает шаурму заменой обеда. И немногие задумываются, что такой перекус может стать опасным для здоровья. Полную антисанитарию, отсутствие документов и другие вопиющие нарушения норм и правил при проверках выявляют активисты «Народного контроля» и Роспотребнадзор.

За лето во Владимирской области прикрыли четыре ларька с шаурмой и один придорожный сервис из-за основного нарушения — кишечной палочки. Продавцы нарушают условия хранения овощей, салата, майонеза и мяса. Ведь в маленьком помещении невозможно соблюсти все нормы и правила. Также сотрудники работают без халатов, перчаток и головных уборов, а у некоторых нет даже медицинской книжки.

Активисты «Народного контроля» ездят по городам Владимирской области и как обычные покупатели берут шаурму, да только не едят, а отправляют на экспертизу в Роспотребнадзор.

- Мы закупаем в нескольких точках общественного питания по шаурме, кладем в сумку-холодильник и довозим до лаборатории Роспотребнадзора за определенное время — оно не должно превышать двух часов, - рассказал активист общественной организации «Народный контроль» Алексей Смирнов.

После экспертизы состава шаурмы, если в ней выявлены бактерии, специалисты Роспотребнадзора приезжают с внеплановой проверкой, которая обычно заканчивается закрытием торговой точки. Роспотребнадзор сначала сам выписывает предписание, а потом, если владельцы не устраняют недостатки, обращается в суд, который может закрыть точку максимум на 90 суток. В течение этого времени владелец должен устранить все нарушения, связанные с питанием, провести канализацию и воду.

- За июль и август мы проверили ларек в Меленках, там смотрели салаты, которые добавляют в шаурму. Точка питания прошла проверку Роспотребнадзора. В Гусь-Хрустальном мы проверяли весь состав шаурмы, который оказался несвежим, поэтому отправили обращение в Роспотребнадзор. Проверяли также точки в Вязниках и в Судогде, там специалисты выявили грубые нарушения санитарных правил, а исследования показали наличие бактерий группы кишечной палочки. Недавно прикрыли ларек в Муроме, где отсутствовало ветеринарное свидетельство у сырого мяса и были насекомые. В «шаурмичных» Суздаля, Петушков, Лакинска, Коврова, Камешкова, Гороховца и в одном магазине Владимира, которые мы успели проверить, грубых нарушений не обнаружено. Там, где есть канализация, где стоит холодильное оборудование, куда проведено водоснабжение — никаких проблем нет, - говорил Алексей Смирнов, отмечая продолжение проверок активистами.