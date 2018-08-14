2018-08-14T16:24:34+03:00
Общество

Владимирский автобус № 27 поедет до "Вышки"

Маршрут изменится лишь частично
Алексей СУХОВ
Поделиться:
..Фото: Антон Ноздрин
Изменить размер текста:

Больше месяца нам обещали, что 27-й маршрут пойдет до «Мегаторга». Говорили, что он будет ехать из Доброго через улицу Тракторную и завершать свой путь в новом микрорайоне «Вышка». И с 15 августа схема движения, наконец-то, меняется, но лишь частично.

В мэрии сменили лишь конечную маршрута. Ей станет как раз микрорайон «Вышка». Напомним, что раньше автобусы ехали до улицы Мостостроевской. Но район промышленной зоны в юго-западной части города не имеет проблем с общественным транспортом. Сейчас там останавливаются автобусы еще трех маршрутов - №№11С, 12С и 14.

А вот к «Мегаторгу» автобусы заезжать не будут. Изначально в мэрии были согласны на проезд автобусов по улице Тракторной и по «рокадной» дороге в районе улиц Почаевской и Северной только по одной причине. Об этом просили представители ТЦ «Мегаторг» и компании «Поком». Тогда в администрации города заявили, что эти компании должны оборудовать остановки для посадки-высадки пассажиров напротив своих зданий. Но в итоге остановки представители бизнеса так и не построили. Поэтому от данной идеи отказались.

В итоге, автобус №27 поедет по следующему маршруту: совхоз «Вышка» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - Золотые ворота — ул. Гагарина — Дом культуры молодёжи - ВХЗ — ул. Егорова — ул. Растопчина.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Сок или нектар: Роскачество рассказало, чем отличаются напитки в пакетах
Эксперты проверят несколько десятков различных пакетированных яблочных соков, чтобы узнать, все ли они натуральные. А пока рассказывают нам, в чем разница между пакетированными соками и нектарами
Новости 24
Прокуратура требует перестать сваливать мусор в центре Гусь-Хрустального
Владимирцы смогут голосовать за губернатора в «Музее природы»
Владимирская область вошла в топ-5 регионов по количеству киберпреступлений
В Гороховецком районе рыбака осудят за пять рыб
Во Владимире осудили женщину, торговавшую наркотиками для похудения
ФСБ во Владимирской области нашла спонсора террористов
Диспетчер «скорой» в Кольчугино, не приславшая машину к умирающему, пойдет под суд
Банк УРАЛСИБ предложил клиентам-предпринимателям месяц интернет-бухгалтерии бесплатно
Владимирской области исполнилось 74 года
В Меленковском районе пожарные семь часов тушили склад
В Ковровском районе столкнулись автобус и легковушка
Владимирский гимнаст стал чемпионом Европы
В Собинке пропала 82-летняя пенсионерка
Во Владимире ГИБДД попался водитель автобуса без прав
В Кольчугинском районе мужчина обворовал дачный дом на 60 тысяч рублей
В Муроме рыбака ударило током
Во владимирском лесничестве произошел пожар
В Муромском районе поисковики собирали ртуть