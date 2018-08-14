Владимирский автобус № 27 поедет до "Вышки"

СЕГОДНЯ 16:00 2018-08-14T16:24:34+03:00

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Больше месяца нам обещали, что 27-й маршрут пойдет до «Мегаторга». Говорили, что он будет ехать из Доброго через улицу Тракторную и завершать свой путь в новом микрорайоне «Вышка». И с 15 августа схема движения, наконец-то, меняется, но лишь частично.

В мэрии сменили лишь конечную маршрута. Ей станет как раз микрорайон «Вышка». Напомним, что раньше автобусы ехали до улицы Мостостроевской. Но район промышленной зоны в юго-западной части города не имеет проблем с общественным транспортом. Сейчас там останавливаются автобусы еще трех маршрутов - №№11С, 12С и 14.

А вот к «Мегаторгу» автобусы заезжать не будут. Изначально в мэрии были согласны на проезд автобусов по улице Тракторной и по «рокадной» дороге в районе улиц Почаевской и Северной только по одной причине. Об этом просили представители ТЦ «Мегаторг» и компании «Поком». Тогда в администрации города заявили, что эти компании должны оборудовать остановки для посадки-высадки пассажиров напротив своих зданий. Но в итоге остановки представители бизнеса так и не построили. Поэтому от данной идеи отказались.

В итоге, автобус №27 поедет по следующему маршруту: совхоз «Вышка» - ул. Верхняя Дуброва - пр-кт Ленина - Золотые ворота — ул. Гагарина — Дом культуры молодёжи - ВХЗ — ул. Егорова — ул. Растопчина.