Большой успех для владимирской школы борьбы

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-14T12:31:07+03:00

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин поздравил Абуязида Манцигова и Романа Иванова с успехом на чемпионате России по греко-римской борьбе

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Чемпионат России по греко-римской борьбе, проходивший с 6 по 11 августа в подмосковном Одинцово, стал настоящим бенефисом владимирских борцов. Владимирский спортсмен Абуязид Манцигов стал первым в весовой категории до 72 килограммов. Бронзовую медаль в весовой категории до 63 килограммов завоевал другой владимирский борец Роман Иванов.

А уже 13 августа обоих борцов и их тренера Надира Магомедова в администрации города чествовали глава администрации Андрей Шохин и глава города Ольга Деева. Как признались сами спортсмены, для них официальные мероприятия гораздо тяжелее, чем поединки на российских и международных соревнованиях.

Абуязид МанциговФото: Алексей Метелкин

- Говорить много и не стоит, - сказал Андрей Шохин в приветственном слове. - Ребята уже все доказали своими успехами. Для Романа Иванова эта медаль первая. Но мы надеемся, что не последняя. Что касается Абуязида, то мы знали его высокий уровень, который он в очередной раз подтвердил.

- Хочется сказать спасибо не только самим ребятам, но и их тренерам, - добавила Ольга Деева. - Конечно же, мы гордимся нашими спортсменами, которые подобными успехами доказывают высокий уровень владимирского спорта.

После торжественных слов обоим спортсменам и тренеру Надиру Магомедову вручили почетные грамоты и подарки от администрации города.

Победы обоих борцов — это победы с историей. Во-первых, за каждой из них стоят ежедневный труд и тренировки. Во-вторых, в обоих случаях успех был достигнут вопреки обстоятельствам.

Победный бросок. Фото: Александр Орешников

Так, Абуязид Манцигов в полуфинале повредил руку и боялся, что на этом турнир для него закончен. Но в финале все же удалось выступить. И даже с трамвой выиграть у крайне сильного соперника из Санкт-Петербурга Аскера Оршокдугова со счетом 8:0.

Что касается Романа Иванова, то он выиграл бронзовую медаль в матче с игроком сборной России Саналом Семеновым. Этого от него практически никто не ждал. И Надиру Магомедову тренеры сборной России уже сказали, что наш борец — открытие турнира.