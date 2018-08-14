Что откроют во Владимире к Дню города

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T17:15:54+03:00

25 августа город будет не только праздновать, но и смотреть на новые скверы и фонтан

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В этом году владимирцы будут праздновать День города в последние выходные августа, 25 и 26 числа. Праздничная программа рассчитана на 2 дня, но основные события запланированы на субботу, 25 августа. Точного расписания еще нет, но уже известно, что именно в День города торжественно откроют несколько долгожданных городских объектов, которые строили много месяцев.

Восьмиметровый фонтан

Началом праздничных мероприятий Дня города станет открытие фонтана на Театральной площади. Оно намечено на 11.00 25 августа - естественно, перед драмтеатром. К этому времени работы должны полностью закончиться, забор уберут, а остановку «Золотые ворота» перенесут обратно к площади (сейчас она временно располагается у стадиона «Торпедо»).

Вот так выглядит строительство фонтанаФото: Сергей МОРКОВКИН

Фонтан, как известно, будет светомузыкальным. На водных струях можно будет даже показывать видео, в том числе просветительские программы. Сначала планировали, что фонтан будет «сухой», такой, в котором детям можно бегать. То есть струи будут бить непосредственно с уровня земли, а никакой «емкости» для воды не будет. Однако в ходе работ проект слегка изменили, и у фонтана все-таки будет чаша, хотя и неглубокая. Диаметр чаши 14 метров, глубина - 50 сантиметров.

Фонтан сможет работать в 5 разных режимах, в том числе в режиме детской «шутихи» с небольшим напором воды. Всего фонтан будет состоять из 114 динамических струй воды, расположенных восемью контурами. Высота струй может меняться от 1,5 до 7,5 метров, то есть фонтан умеет «танцевать» под музыку, меняя наклон струй. Для подсветки и музыкального оформления в него встроена видео-лазерная установка.

Кроме фонтана, на обновленной Театральной площади появятся цветочные клумбы, новая плитка, скамейки и малые городские скульптуры.

«Владимир» открывается

Новый ледовый дворец, которому горожане выбрали оригинальное имя «Владимир», откроется раньше срока. Когда работы только начинались, дата сдачи в эксплуатацию была назначена на сентябрь. Однако на прошлой неделе сити-менеджер Андрей Шохин, инспектируя ход работ на Театральной площади, упомянул и о том, что к Дню города заработает новый Ледовый дворец. Он расположен на проспекте Ленина практически на выезде из города, дети из спортивных секций смогут заниматься там бесплатно.

Кроме собственно ледовой арены, во дворце будут тренажерный зал, хореографический класс и музей владимирского спорта, для которого уже начали собирать экспонаты. Одним из первых стали лыжи олимпийского чемпиона Алексея Прокуророва. Перед входом будет еще один фонтан. Трибуны рассчитаны на 780 мест.

Строительство ледового дворцаФото: Алексей СУХОВ

Пруд и сквер

К Дню города отдельная радость ждет жителей Доброго. В районе, не избалованном прогулочными зонами, полностью обновили пруд на улице Комиссарова. Его тщательно почистили - ил вывозили десятками грузовиков, и сейчас заканчивают благоустройство территории. Вокруг пруда будут пешеходные дорожки со скамейками, детская и спортивная площадка, зона тихого отдыха. Обещают, что даже освещение будет подстроено под потребности: яркое на детской площадке и приглушенное в зоне отдыха. Через пруд перекинут мостик, с которого можно будет кормить уток и карасей - их обещали запустить в пруд.

Красносельский прудФото: Ирина Начарова

И еще одна обновленная зона отдыха откроется в центре города - Никитский сквер, он же сквер Гоголя. Он не изменится принципиально, сквер просто «причешут и приберут» - вместо разбитого асфальта появится цветная плитка, разобьют клумбы, поставят фонари, проредят кроны деревьев, чтобы не загораживали сквер. Бюст Гоголя, знаменитый своими таинственными исчезновениями, оставят на месте, только слегка обновят.