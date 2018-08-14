Владимирец пытается вернуть 200 тысяч за путевки в Испанию

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-13T17:16:49+03:00

После аннулирования туров оператором «Натали Турс» семья осталась и без отпуска, и без денег

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Житель Владимира еще в феврале этого года купил три путевки за 250 тысяч рублей в Испанию. Поездка была рассчитана с 30 августа по 20 сентября. Но через полгода после оплаты тура компания «Натали Турс» его аннулировала, впрочем, как и тысячи других туров, купленных россиянами. Владимирец обратился в суд с иском к «Натали Турс» и просит вернуть деньги, пущенные на ветер.

Сам туроператор «Натали Турс», который объявил об аннулировании туров с 4 июля по 30 сентября, не спешит рассчитываться с клиентами, а предлагает воспользоваться поездкой весной следующего года. Но владимирец рисковать не хочет и поэтому просит взыскать с ответчика более 190 тысяч рублей, плюс неустойку в размере 3% за каждый день до вынесения решения суда, да еще и штраф за нарушение прав потребителя и компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей. Дело рассмотрит Фрунзенский районный суд 29 августа.

Как сообщила пресс-служба суда пострадавший владимирский путешественник приобрел путевку у индивидуального предпринимателя в туристическом агенстве Владимира.

Удивительно, но, похоже, это единственный житель Владимира, пострадавший от «Натали Турс». Еще в начале июля, когда туроператор объявил о массовом аннулировании путевок, Роспотребнадзор по Владимирской области открыл «горячую линию» для пострадавших туристов. Но с тех пор не поступило ни одного звонка!

- В Управление Роспотребнадзора никто не обращался с заявлениями, хотя специалисты помогли бы сразу же обратиться с исками в суд в защиту прав пострадавших туристов, причем не только компании «Натали Турс», - сказали в Роспотребнадзоре. - Владимирец, который пытается вернуть деньги, видимо, прочитал информацию на нашем сайте, но не стал звонить, а составил сам исковое заявление и обратился в суд. За этот год в целом информации о пострадавших туристов других компаний на нашу линию не поступало.

КОНКРЕТНО

1. Как только вы узнали, что компания аннулировала путевки, сразу же направляйте письменную претензию напрямую туроператору, или же руководству турфирмы, где была куплена путевка.

2. Если вам отказывают в возвращении денег — нужно идти в суд с исковым заявлением, которое помогут составить специалисты Роспотребнадзора.

Телефоны «горячей линии» 8-800-200-05-45 и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»: 8(4922) 53-57-28.