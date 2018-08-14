2018-08-13T17:35:28+03:00
Общество

Владимирская полиция борется с «настенной» продажей наркотиков

Наркополицейские даже открыли горячую телефонную линию
Ирина Начарова
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..Фото: Ирина Начарова
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Эта напасть портит не только внешний вид городских зданий, но и попросту опасна. Граффити с рекламой запрещенных веществ на стенах домов - беда практически всех районов Владимира. Только с начала 2018 года в разных районах города было закрашено более 130 подобных надписей, сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Причем эта проблема касается не только областного центра. О появлении граффити с контактами распространителей наркотиков сообщают из всех городов области.

В регионе даже специально разработали алгоритм действий по удалению наружной рекламы наркотических средств с фасадов зданий и других городских объектов.

- Как в областном центре, так и в районах, в адрес администраций направляются информационные письма с указанием точного места расположения надписей для их дальнейшего удаления. Как правило, в течение 1-2 суток с момента установления надписи, лица, ответственные за содержание придомовой территории, удаляют ее. По каждому подобному факту уполномоченными органами проводятся проверки. Лица, причастные к совершению данных правонарушений, привлекаются к административной ответственности. Управляющие компании обязаны ежедневно проверять подконтрольные территории с целью выявления новых надписей, - пояснила Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области.

Жители города против наркопроизвола

Проблема стоит настолько остро, что жители Владимира сообщают о противозаконных граффити не только в полицию, но и размещают информацию о месте расположения контактов наркодилеров на портале, созданном мэрией областного центра – «Владимир – это мы», с требованием закрасить безобразие.

С начала года на этот интернет-портал поступило более 100 подобных сообщений. Дом 11-б по ул. Соколова-Соколенка, трансформаторная подстанция, Суздальский, д. 3, пр-т. Ленина, д. 41 – это адреса, по которым пришлось выезжать сотрудникам полиции только с начала августа. Во всех случаях надписи удалены, а по полученным сведениям правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия. В частности, полиция разыскивают граждан, которые занимаются криминальным «художеством».

- Недавно в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении организованной группы лиц. Жители региона распространяли синтетические наркотики через два интернет-магазина. Глава группировки лично наносил граффити с названиями принадлежащих ему интернет-магазинов на зданиях во Владимире и в Коврове, - отметила Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области.

Проблему тиражирования криминальных надписей прокомментировал Артем Силонов, организатор официальных фестивалей граффити в регионе. Как выяснилось, настоящие граффити-художники, которые безликие стены превращают в арт-объекты, безвозмездно помогают правоохранительным органам.

- Ребята, если увидят на трансформаторной будке или на другом здании контакты наркоторговцев, никогда не пройдут мимо, как минимум, закрасят надпись, - пояснил Артем Силонов.

За надписи наказывают, но не сажают

Федеральным законодательством в России запрещена пропаганда как самих наркотиков, так и культивирования наркосодержащих растений, направленная на распространение сведений о способах и методах их разработки, изготовления и использования.

Люди, которые с преступным умыслом наносят контакты наркораспространителей на зданиях, в случае, если их вина будет доказана, будут нести административную ответственность.

Обычному гражданину, согласно ст. 6.13. КоАП РФ, грозит штраф в размере от 4000 до 5000 рублей – «с конфискацией рекламной продукции и оборудования»

Также оштрафовать могут и по статье 7.17 КоАП РФ «Уничтожение или повреждение чужого имущества» - от 300 до 500 рублей.

Это только за саму надпись. Если же выяснится, что «художник» причастен к распространению наркотиков, ему грозит серьезное уголовное наказание.

СТАТИСТИКА

За полгода на территории региона:

Выявлено 655 фактов незаконного оборота наркотических средств.

Изъято 65,834 кг наркотических средств и сильнодействующих веществ.

Окончено расследованием 301 наркопреступление, в том числе 97 – связанных со сбытом наркотических средств.

КОНКРЕТНО

Если вы обнаружили на любом объекте надпись с информацией о контактах продавцов наркотиков, сообщите об этом в любое отделение полиции по телефону дежурной части. Также при Управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Владимирской области действует телефон горячей линии - 52-72-13.

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